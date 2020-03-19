"У немецких дам чертовски жесткие кости!" Таким было одно из впечатлений Петра I во время первого большого путешествия. 19 марта 1697 года началось его Великое посольство в Западную Европу. Оно продлилось полтора года. Царь ехал инкогнито под именем Петр Михайлов.

Посольское дело – хитрое: как Петр I нашел себе врага 03:00

То, что русский царь принял за "кости", было китовым усом в женском корсете. Ему не следовало так уж сильно обхватывать в танце жену саксонского курфюрста. Он вообще много чего интересного узнал. Со многими подружился. Кое с кем поссорился – до состояния войны.

Слишком белые штаны

Посольство составили 250 человек. В обозе – несколько тысяч саней. Ехали дипломаты, переводчики, лекари, слуги, солдаты охраны, повара и четыре шута-карлика. Много было волонтеров – тех, кто собирался изучать военно-морское дело и кораблестроение. Этим Петр интересовался больше всего. В голландском Саардаме застрял на 4 месяца – работал на судоверфи. Его инкогнито было условным. Жители городка толпами ходили смотреть на работягу, который вкалывал в слишком дорогой красной куртке и слишком белых холщевых штанах. Они и прозвали его: "царь-плотник".

Дипмиссию возглавили три посла: Лефорт, Головин и Возницын. Их задача была – найти европейских союзников в войне с Османской империей. Россия собиралась бороться с Турцией за южные моря, но эту идею в Европе не поддержали. Союзники нашлись, когда созрела мысль напасть на Швецию.

© РИА Новости Кадр из фильма "Юность Петра".

Черное море подождет

Петр будто бы обиделся на шведов за то, что они не захотели показать его посольству свою новую Рижскую крепость. Это было чистое недоразумение. Губернатор города потом оправдывался перед королем Швеции Карлом XII. Говорил, что русских принимали по первому классу – с почетными караулами, салютами, полковой музыкой; что поселили в лучших домах и не мешали им толпами ходить по улицам. Но когда они стали наводить подзорные трубы на крепость и подниматься на ее валы, чтоб измерить глубину рвов, это было слишком!.. Комментируя этот эпизод, доктор исторических наук Галина Талина сказала:

"Это не повод, чтобы принимать такое крупное решение, как война с очень сложным противником. Швеция была для России одним из главных оппонентов на протяжении всего позднего Средневековья и начала Нового времени, с XV по XVII век. А после завершения Тридцатилетней войны в 1648 году шведы еще и здорово усилились".

© РИА Новости / Владимир Вдовин "Полтавская баталия". (Северная война 1700-1721 гг.). Мозаика Михаила Ломоносова

Объективная ситуация складывалась так, что России следовало на время забыть о Черном море и побороться за Балтику. Антитурецкий посыл Великого посольства провалился в пустоту – Россия вступила в Северную войну. Она стала главным делом для Петра. По ее итогам его назвали "отцом русского отечества" и провозгласили императором.

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik