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Посол Японии раскрыл, кого из граждан России коснется упрощенный визовый режим

10 июля 2019, 08:54  •  59 • Политика
"Для реализации плана из восьми пунктов": Стало известно, кто из граждан России может рассчитывать на получение японской многократной визы.
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки рассказал о том, что Токио намерен с сентября текущего года сделать более доступным визовый режим для студентов и бизнесменов из России.
По его словам, делается это для реализации "Плана сотрудничества" между двумя странами, состоящего из восьми пунктов. Соответственно, и упрощение визового режима коснется тех, кто имеет непосредственное отношение к реализации этого плана, отметил Кодзуки в интервью "Российской газете".
Речь, прежде всего, идет о штатных сотрудниках ряда российских компаний и организаций, занимающихся научными исследованиями. Им Япония будет выдавать многократные визы, действующие в течение пяти лет.
Кроме того, на получение такой визы могут претендовать и студенты 465 российских высших учебных заведений. Для получения многократной визы им надо будет представить документ, подтверждающий обучение в данном вузе.
О том, что Япония готова сделать более мягким визовый режим для ряда российских граждан, премьер-министр Синдзо Абэ рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки", проходившего в Осаке. Он подтвердил, что делается это в рамках выполнения "Плана сотрудничества", который Абэ предложил весной 2016 года.
Восемь пунктов, изложенных в плане, стали основой для развития взаимодействия Японии и России в различных сферах, в том числе в области индустриализации Дальнего Востока.
Что касается студенческих виз, то тут Абэ особо обратил внимание на то, что учащиеся, молодёжь - это та основа, "на плечах которой - будущее двусторонних отношений".

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