Посол Венгрии на Украине совершил первую поездку в Закарпатье

Посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто совершил первый визит в Закарпатскую область, отметив улучшение отношений между странами. Об этом сообщает «Закарпаття онлайн».

В ходе поездки Ийдярто встретился с главой Закарпатской областной администрации Геннадием Москалём.

«У нас позади непростой год, но то, что трудно начинается, обычно заканчивается хорошо. И сейчас мы видим позитивные сдвиги в венгерско-украинских отношениях», — заявил он.

В свою очередь Москаль отметил, что власти Украины начали прислушиваться к предложениям Закарпатья в вопросах нейтрализации кризиса в двусторонних отношениях с Венгрией.

В декабре глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что венгерские консульства на территории Украины прекратили процедуры выдачи гражданства украинцам.