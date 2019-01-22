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Посол Венгрии на Украине совершил первую поездку в Закарпатье
22 января 2019, 17:39 • 32 • Украина
Посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто совершил первый визит в Закарпатскую область, отметив улучшение отношений между странами. Об этом сообщает «Закарпаття онлайн».
© Igor Zehl/CTK globallookpress.com
В ходе поездки Ийдярто встретился с главой Закарпатской областной администрации Геннадием Москалём.
«У нас позади непростой год, но то, что трудно начинается, обычно заканчивается хорошо. И сейчас мы видим позитивные сдвиги в венгерско-украинских отношениях», — заявил он.
В свою очередь Москаль отметил, что власти Украины начали прислушиваться к предложениям Закарпатья в вопросах нейтрализации кризиса в двусторонних отношениях с Венгрией.
В декабре глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что венгерские консульства на территории Украины прекратили процедуры выдачи гражданства украинцам.
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