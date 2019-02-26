Посол Венесуэлы разоблачил "просрочку" в гумконвое США: "Их не проверила ни одна организация"

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что продукты и медикаменты, которые насильно в качестве гуманитарной помощи поставили США, - это абсолютная некондиция. "Их не проверила ни одна организация", - разоблачил дипломат "просрочку" в американском гумконвое.

Напомним, Венесуэла не желала принимать гуманитарную помощь от США. Это подтвердил и посол республики в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. Он напомнил, что его страна отказывается от товаров, которые предлагают Штаты.

"Колумбия закрыла свою границу, мы же со своей стороны закрыли лишь три моста, соединяющие наши страны. Исходя из международного права закрытие границ означает запрет на ее пересечение", - объясняет дипломат, подчеркивая, что "Вашингтон прекрасно понимал, что в этом случае с нашей стороны будет оказано сопротивление".

Однако, конвой все же был направлен. В результате - столкновения на границе, раненые. Такой сценарий развития событий предсказать было очень легко. Сам Карлос Рафаэль Фариа Тортоса прямо говорит о том, что основной целью случившегося было "создать на границе напряженную ситуацию", которая бы спровоцировала военную интервенцию.

Возмутило посла не только это. Он разоблачил "просрочку" в гумконвое США. По его словам, то, что переправили Штаты никто не смотрел и не изучал, даже представители Красного Креста.

"Их не проверила ни одна организация", - подчеркивает дипломат.

Со ссылкой на источники, он указал на то, что американцы выслали в республику некондицию - просроченные лекарства и продукты питания. Это просто непригодно ни для еды, ни для лечения.

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса подчеркнул, что в отличии от американской гуманитарной помощи, российская не имеет нареканий и каких-либо "подводных камней". Поэтому ее республика принимает. В пример посол привел недавнюю доставку судном порядка семи тонн медикаментов в страну.

"Ничего страшного из-за этого не произошло, потому что мы знаем, что такая помощь оказывается добросовестно, без каких-либо подводных камней", - заявил он в интервью "Известиям".