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Посол Венесуэлы обличил во лжи ссылающихся на конституцию сторонников Гуайдо

01 февраля 2019, 21:24  •  99 • Политика
Чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса в эксклюзивном интервью Царьграду обличил во лжи сторонников самозваного "президента Венесуэлы" Хуана Гуайдо, ссылающихся на конституцию страны.
По его словам, власти Венесуэлы хотят, чтобы признающие Гуайдо осознали, что он объявил себя президентом страны в нарушение конституции Венесуэлы.
"Нигде, ни в одной статье нашей конституции не написано, что депутат или председатель Национальной ассамблеи может стать президентом республики. Нигде это не написано. Хотя они постоянно указывают на статью 233, в которой как будто написано так, но мы предлагаем, чтобы люди прочитали, что там написано", - подчеркнул он.
Дипломат отметил, что конституция Венесуэлы не предполагает возможности, чтобы человек, который является председателем Национальной ассамблеи, мог бы стать президентом. "Конституционным президентом является Николас Мадуро, который выиграл выборы 20 мая 2018 года, его поддержало около 68 процентов населения", - подчеркнул посол.

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