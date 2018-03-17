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Посол Великобритании вызван на ковер в МИД России

17 марта 2018, 14:39  •  97 • Политика
Предположительно, до сведения посла Великобритании в Москве Лори Бристоу будет доведена информация об ответных мерах, которые Россия намерена предпринять в связи с высылкой ее дипломатов.
В эту субботу послу Великобритании в Москве Лори Бристоу предстоит посетить здание Министерства иностранных дел России. Пока подробности и даже официальные причины для вызова дипломата в МИД не разглашаются.
Тем не менее по ожиданиям многих, Бристоу вызван в отечественное Министерство иностранных дел в связи с недавним сообщением о высылке российских дипломатов с территории его страны. Напомним, что еще вчера официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что все необходимые решения по ответным действиям российской стороны уже приняты и будут доведены до британских дипломатов в самое ближайшее время.
Также ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва готова отреагировать на действия британской стороны зеркально. В ответ на высылку своих дипломатов из Великобритании она может выслать британских из России.
О вызове посла Бристоу в МИД сообщает ТАСС. "В МИД РФ в субботу будет вызван посол Великобритании", - цитирует издание представителя министерства.

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