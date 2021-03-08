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Посол Великобритании нашла способ примирения с Россией

08 марта 2021, 12:45  •  106 • Политика
Британский посол Дебора Броннерт нашла проблему, которая важнее конфликта между Россией и Великобританией. Речь идёт об экологических инициативах, ради реализации которых страны могут помириться.
Великобритания рассчитывает на то, что Россия присоединится к инициативе по сокращению выбросов парниковых газов до нуля. Об этом заявила посол Соединённого Королевства в Москве Дебора Броннерт.
Дипломат указала на то, что всё больше стран заявляют о присоединении к данной экологической программе. Она считает проблему изменения климата глобальным вызовом, отвечать на который странам необходимо всем вместе, несмотря на конфликты и противоречия.
"Проблема больше, чем интересы отдельных стран, мы все в одинаковой степени должны работать для её решения", - добавила Броннерт в интервью ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Речь идёт о внесении изменений в КоАП, которые позволят вычислить и наказать водителей, сбрасывающих строительные отходы в неположенных местах.
Как пояснил глава Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов, необходимо преодолеть "экологический нигилизм" в обществе. Для этого и нужны санкции, передаёт телеканал "360".

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