Посол в США: антироссийская кампания в информационном поле отразилась на выходцах из РФ

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ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Развернутая в информационном поле США кампания по дискредитации России отразилась на жизни российской диаспоры, дипломаты из РФ поднимают этот вопрос перед американскими властями. Об этом в воскресенье заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Российско-американские отношения серьезно ухудшились. В информационном пространстве продолжается беспрецедентная кампания дискредитации нашей страны, ее роли и места в мире, что не может не отражаться на жизни диаспоры", - сказал он на открытии VI Отчетно-выборного форума российских соотечественников в США, который в этом году проходит в российском посольстве. Антонов отметил, что об этих проблемах известно из общения с самой диаспорой. "Мы учитываем высказываемые вами озабоченности и поднимаем их на встречах с представителями администрации США, будь то в Белом доме или Госдепартаменте", - заверил он.

Глава дипмиссии напомнил, что из-за решения американских властей "сократилось в два раза количество российских генконсульств" - сначала было закрыто представительство в Сан-Франциско, а в этом году - в Сиэтле. Антонов указал на то, что консульства "были эффективным связующим звеном между Россией и русскоязычной общиной", теперь же представительства остались в Хьюстоне и Нью-Йорке. "Разумеется, нагрузка на наши загранучреждения возросла, но я твердо уверен, что мы с ней справимся", - добавил дипломат.

Антонов подчеркнул, что в посольстве высоко ценят стремление соотечественников "быть вместе с исторической Родиной и помогать ее развитию". Дипмиссия РФ в свою очередь, указал он, будет оказывать полное содействие работе организаций диаспоры, а также поддержку в защите законных интересов выходцев из России.

В свою очередь старший советник Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Алексей Роскошный зачитал приветствие статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, который отметил, что "российские соотечественники в США представляют собой одну из наиболее многочисленных и активных диаспор современного русского мира". Замглавы МИД также призвал к "объединению, консолидации, солидарности и взаимовыручке".

При этом он акцентировал, что "в настоящее время общественные организации российских соотечественников во многих странах подвергаются открытой травле и притеснению". "Самое главное в этой ситуации - не поддаваться на провокации и с гордостью отстаивать свои убеждения, чтить память предков, сохранять свою национальную идентичность и независимость", - резюмировал он, заверив, что министерство и далее будет оказывать соотечественникам поддержку.

При этом посол указал, что российским дипломатам в США нужна помощь соотечественников в борьбе с русофобией и работе с лидерами общественного мнения в Соединенных Штатах.

"Наша общая задача - противостоять распространению русофобии. Нам нужна ваша помощь", - сказал он.

"Заинтересованы в том, чтобы российская община в Америке использовала свое уникальное положение - с учетом вашей встроенности в американскую жизнь - для работы с лидерами общественного мнения в интересах восстановления атмосферы доверия и взаимопонимания между Россией и США", - продолжил дипломат. В связи с этим он предложил "активизировать усилия по продвижению среди конгрессменов объективного образа" РФ, "разъяснению миролюбивости политики России и ее готовности выстраивать конструктивные и прагматичные отношения".

По словам Антонова, российская сторона рассчитывает на активное участие диаспоры в США "в сохранении и распространении информации о местах исторического и культурного наследия России в Америке", включая увековечение памяти о погибших российских и советских солдат".

Кроме того, дипломат считает, что российские соотечественники в США могли бы активнее работать с американскими законодателями с тем, чтобы в Конгрессе принималось меньше антироссийских мер.

"Я исхожу из того, что вы граждане Соединенных Штатов Америки, исхожу из того, что здесь сидят те люди, которые любят Родину, любят Россию, с уважением относятся к, по-крайней мере, к большинству решений, которые принимаются политическим руководством нашей страны", - сказал он.

"Вы граждане [США]. Вы имеете право своим голосом, своим влиянием - вас много - оказать влияние на политическую жизнь в вашем штате", - продолжил он. По мнению Антонова, если соотечественники будут "замыкаться только в себе", работать только на себя, ожидая при этом, что представители их штата в Конгрессе сами решат донести послание русскоязычной диаспоры, ориентированное на защиту интересов России, до своих коллег в Вашингтоне, то это ограничит работу общины в США в политическом поле.

По его словам, на встречах с другими послами, в особенности, из стран СНГ, он обсуждает тему работы диаспор с американскими политиками. "Я с некоторой завистью смотрю, как здесь работают соотечественники из Украины. Они активно работают с политическими структурами США, они не боятся своих конгрессменов, сенаторов, за которых они голосовали, подвигать к тому, чтобы в Капитолии принимались решения против России", - сказал он. Кроме того, активно с законодателями взаимодействуют армянская и азербайджанская диаспоры, добавил он.

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