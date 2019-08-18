|
Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства
18 августа 2019, 11:54 • 175 • Украина
Украина теряет главные признаки государства — население и территорию, считает постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По его словам, за 28 лет независимости Киеву не удалось создать «экономического чуда».
Reuters
«(За 28 лет Украина. — RT) не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся её гражданами», — написал он в статье для издания «Зеркало недели».
По словам Кулебы, «волны реформ и очередных «полных перезагрузок» почти развалили материк бюрократического аппарата государства».
«В конечном итоге, и это самое страшное, мы теряем главные признаки любого государства — население и территорию», — считает дипломат.
При этом он указал, что на этом фоне Украина «всё равно движется вперед», о чём свидетельствуют «экономические макропоказатели» и «осторожная эволюция политической системы», а также «живая демократия и социология».
Ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что страна поддерживается главным образом за счёт внешней финансовой помощи и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
175
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 августа 2019, 04:54
|
16 августа 2019, 08:09
|
16 августа 2019, 04:54
|
15 августа 2019, 02:39
|
17 августа 2019, 03:39
|
12 августа 2019, 11:52
|
16 августа 2019, 21:09