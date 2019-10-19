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Посол в РФ: Франция ожидает, что нормандский саммит пройдет в Париже как можно скорее
19 октября 2019, 17:09 • 48 • Украина
УЛЬЯНОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Франция рассчитывает, что саммит "нормандской четверки" состоится в Париже, точные сроки согласовываются. Об этом заявила ТАСС в субботу посол Франции в Москве Сильви Берманн.
"Этот саммит должен быть организован в Париже. Мы это предложили всем заинтересованным сторонам. Мы ждем сейчас их ответа, чтобы определить дату. Надеемся, что этот саммит состоится как можно скорее", - сказала она.
Как заявил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" может обсуждаться только после разведения сил на участках в Золотом и Петровском в Донбассе. Ранее Украина сорвала разведение.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел по проблеме урегулирования. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октябре 2016 года в Берлине.
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