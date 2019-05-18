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Посол Украины: Вашингтон увеличит военную помощь Киеву в 2020 году
18 мая 2019, 13:09 • 37 • Украина
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил о планах Вашингтона увеличить траты на военную помощь Киеву в 2020 году.
РИА Новости
«Сейчас рассматриваются вопросы (и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в конгрессе) об увеличении помощи Украине в следующем году по линии как Пентагона, так и Государственного департамента», — цитирует дипломата «Укринформ».
Чалый уточнил, что речь идёт о военно-технической помощи, в том числе о летальном оружии.
«Общее планирование объёма этих средств ожидается больше, чем в текущем году, — более $700 млн. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединённых Штатов», — сказал посол.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что за последнее время США оказали помощь Украине на сумму более чем $400 млн.
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