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Посол Украины в Вашингтоне выделила три достижения Зеленского в США

11 сентября 2021, 01:20  •  59 • Политика
Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова выделила три достижения Владимира Зеленского в США. Все они укладываются в один официальный документ.
Украина и США подписали Рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнёрства. В беседе с изданием "Суспільне" Маркарова подвела итоги визита украинской делегации в США.
Она отметила, что беседа Владимира Зеленского и Джо Байдена продолжалась вдвое дольше, чем было запланирована. Главы государств обсудили ключевые приоритеты. Всего таких приоритетов четыре: реформы, энергетика, сотрудничество в сфере экономики, безопасность и оборона.
Украинский посол в Вашингтоне выделила три достижения Владимира Зеленского в США. Во-первых, на ближайшие пять лет определены основные моменты оборонного сотрудничества. По мнению посла, Рамочное соглашение "фиксирует чёткое подтверждение поддержки США в развитии нашей военной оборонной способности". Украина же продемонстрировала желание бороться "за демократические ценности", а также свои "евроатлантические стремления".
Второе достижение – подтверждение со стороны США поддержки Киева в противостоянии России.
"США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии", - произнесла Маркакова.
Она добавила, что Штаты помогали изначально, но теперь эта помощь будет расширяться.
Третьим достижением она назвала углубление сотрудничества на море, суше и в воздухе в Черноморском регионе. Об этом тоже говорится в подписанном США и Украиной документе.

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