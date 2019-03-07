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07 марта 2019, 14:39  •  66 • Политика
Посол Украины в США Валерий Чалый вступил в борьбу с Google за Крым, потребовав от компании указывать полуостров как часть"украинской территории" во всех версиях Google Maps.
Украинская сторона требует от американской компании Google, чтобы Крым в сервисе Google Maps отображался как часть территории Украины. Об этом заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.
По мнению дипломата, действия Google якобы противоречат "нормам международного права"и позиции американских властей.
"Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документами, а также с официальной позицией Соединенных Штатов", - подчеркнули в дипмиссии.
Ранее представители Google разъяснили свою позицию по Крыму. Они учитывают местное законодательство, поэтому в российской версии Google Maps регион отображается как часть России. В других же странах полуостров помечается в качестве "спорной территории".
Напомним, в 2014 году Крым вошел в состав России, однако итоги организованного на полуострове референдума отказались признавать в Киеве.
Посол України в #США надіслав лист керівництву корпорації #Google стосовно виправлення некоректного зображення українського Криму як частини Російської Федерації на деяких картах Google Maps.

Деталі: https://t.co/cMVAo6Ehnx#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/8dhE34SC7i
— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 6 марта 2019 г.

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