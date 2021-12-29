Посол Украины в США рассказала о плане Б для «сдерживания России»

Украина вместе с Западом и США активно готовятся к плану Б «для сдерживания России». Работа ведётся на случай, если дипломатический путь — план А — себя не оправдает.Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.Отвечая на вопрос о том, действительно ли американская администрация ожидает начала полномасштабной войны, Маркарова сообщила, что этого никто не знает.«Никто на самом деле не знает, чего точно ожидать от агрессора, потому что на этот вопрос знает ответ лишь один человек – Владимир Путин», - сказала она изданию «Левый берег».При этом Посол утверждает, что Украина и США «точно знаю» что нужно для «демотивации и сдерживания России».В качестве плана А - это политические сигналы РФ и меры экономического характера, о которых ранее заявлял президент США Джо Байден.На случай его провала «партнеры» работают над планом Б.«Третий важный элемент – развитие оборонных и экономических возможностей Украины, предоставление ей действенной помощи, летального оружия – чтобы мы могли себя защитить», - подчеркнула посол.«Сейчас мы все: Украина, США, Запад – работаем над вариантом "А", дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому все активно готовятся», - сказала она.Напомним, переговоры между США и Россией по гарантиям безопасности, ранее затребованным Москвой, должны состояться 10 января. В частности, будет подниматься вопрос о ситуации вокруг Украины, ее так называемом членстве в НАТО и контроле над вооружениями.Напомним также, в версии Украины и Запада – это РФ якобы замышляет агрессию против Украины. В версии Москвы все наоборот – Украина замышляет силовой захват Донбасса, а НАТО сужает агрессивное кольцо своих членов у границ РФ, что РФ намерена на сей раз решительно пресечь. Относительно передислокации своих войск Москва пояснила, что это ее личное дело, отмечая также, что войска должны остудить пыл Украины напасть на самопровозглашенные республики Донбасса. Ответ в этом случае со стороны РФ будет неотвратимым, предупредили в Москве, причем, настоятельно и неоднократно.