Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кургинян назвал ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ Украины! "Мирное население было уничтожено...
"Выслать на вымирание..." Путин не сдержал эмоций, раскрывая сговор Ев...
Козак рассказал о «форточке возможностей» для России и Украины
"Не пытайтесь замолчать это": Небензя обличил оппонентов Москвы, остав...
Главная / Украина

Посол Украины в США рассказал об «агентурной сети России» в ООН

21 декабря 2019, 17:39  •  34 • Украина
Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, которые работают в ООН, являются скрытыми или явными «агентами российских спецслужб», оказывающими влияние на работу организации.
 
РИА Новости
 

«Россия влияет на работу ООН скрыто — через свои кадры. В секретариате Организации Объединённых Наций работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них — это агентура ФСБ, явная или скрытая», — сказал дипломат в интервью «Укринформу».

По словам Ельченко, российские кадры «работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на российское постпредство».

«Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», — добавил посол Украины.

Владимир Ельченко был уволен с поста постоянного представителя Украины при ООН и назначен послом в США 19 декабря. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
21 декабря 2019, 01:24
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
21 декабря 2019, 17:39
На Украине рассчитывают на подписание соглашений по газу до 29 декабря
20 декабря 2019, 22:09
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
20 декабря 2019, 18:54
ЕС выделил €8 млн гуманитарной помощи Украине
21 декабря 2019, 01:24
«Больше судебных исков не будет»: Москва и Киев подписали протокол договорённостей по транзиту газа
21 декабря 2019, 17:39
Козак рассказал о «форточке возможностей» для России и Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 декабря 2019, 16:09
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
17 декабря 2019, 09:54
Наступление на WADA и шансы на победу
19 декабря 2019, 04:09
"Перечисляют какую-то ерунду": Политолог разоблачил новость об отказе России "вывести войска" с Украины
20 декабря 2019, 06:09
"Нужно отменить": Европарламент выдвинул требование к России по "иноагентам"
17 декабря 2019, 19:24
СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны
21 декабря 2019, 14:24
Миллер рассказал об условиях соглашений с Украиной по транзиту
15 декабря 2019, 05:54
Как белорусская делегация очаровалась НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.