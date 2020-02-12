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Посол Украины в России - всё? Киев отказался назначать нового представителя

12 февраля 2020, 10:24  •  124 • Политика
В МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России. "Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений", - заявили в ведомстве.
Киев отказался назначать нового посла Украины в России, заявив, что для этого нет никаких оснований. Такой информацией поделились в Министерстве иностранных дел Украины.
Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины, - цитирует заявление украинского МИД издание "Интерфакс-Украина".
Поводом для заявления послужили недавние слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он сказал, что Москва не будет против, если Киев решит вернуть своего посла в Россию. Также глава МИД высказался против создания барьеров между странами в виде отмены авиасообщения и сокращения железнодорожного сообщения, напоминают "Утро.ру".

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