Посол Украины в России - всё? Киев отказался назначать нового представителя

Киев отказался назначать нового посла Украины в России, заявив, что для этого нет никаких оснований. Такой информацией поделились в Министерстве иностранных дел Украины.

Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины, - цитирует заявление украинского МИД издание "Интерфакс-Украина".

Поводом для заявления послужили недавние слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он сказал, что Москва не будет против, если Киев решит вернуть своего посла в Россию. Также глава МИД высказался против создания барьеров между странами в виде отмены авиасообщения и сокращения железнодорожного сообщения, напоминают "Утро.ру".