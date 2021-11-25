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Посол Украины в Берлине призвал Германию отказаться от российского газа

25 ноября 2021, 21:40  •  77 • Политика
Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
Дипломат ожидает от нового правительства ФРГ четкой позиции по Крыму
Немецкие власти должны отказаться от российского газа в случае, если Москва решится вторгнуться в Незалежную. С таким призывом к новому кабмину выступил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
По его словам, Украина ждет не только отказа от голубого топлива из РФ, но и качественно иного подхода Германии по вопросу Крыма.
"Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма", – цитирует РИА "Новости" украинского посла.
Пан Мельник указал, что сегодня уже недостаточно просто не признавать полуостров российским регионом. Он потребовал от Берлина четкого плана действий по "деоккупации" Республики в рамках так называемой "Крымской платформы".
Глава дипмиссии отметил, что пока еще неясно, будет ли Германия предпринимать дополнительные меры воздействия на Москву в виде санкций или иного давления, если вдруг Россия усилит "агрессию" против киевского режима.
Вероятно, пана Мельника в этом плане можно успокоить, поскольку ранее сегодня врио канцлера ФРГ Ангела Меркель сама призвала весь Евросоюз единым кулаком ударить по РФ в случае ее активности в Донбассе.
Также сегодня известный немецкий политолог Александр Рар спрогнозировал, что новое правительство Германии, в котором вопросы внешней политики будут отданы "на откуп "зеленым"", не улучшит отношения между Берлином и Москвой. В частности, уже объявлено, что Германия будет настаивать на "возвращении" Крыма и Донбасса под контроль украинских властей.

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