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Посол Украины в Австрии возмутился статьёй о Ялте в австрийской газете

08 июля 2018, 00:24  •  100 • Украина
Украинский посол в Вене Александр Щерба возмутился «красивым описанием» крымской Ялты, которое дала австрийская газета Die Presse.
 
© Global Look Press
 

«Дорогая редакция, я удивился, увидев на ваших страницах статью под названием «Ялта: любимое место отдыха зажиточных россиян», — написал Щерба в Facebook.

Он раскритиковал то, что в статье не упоминается позиция Киева по присоединению Крыма к России.

«Такое себе красивое описание туристических прелестей оккупированного Крыма», — заявил дипломат.

Щерба обвинил австрийских журналистов в послании ложного «месседжа» своим читателям и подчеркнул, что статья похожа на «послание из параллельной реальности».

Ранее в Киеве сообщили о росте числа посетивших Крым украинцев.

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