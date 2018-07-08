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Посол Украины в Австрии возмутился статьёй о Ялте в австрийской газете
08 июля 2018, 00:24 • 100 • Украина
Украинский посол в Вене Александр Щерба возмутился «красивым описанием» крымской Ялты, которое дала австрийская газета Die Presse.
© Global Look Press
«Дорогая редакция, я удивился, увидев на ваших страницах статью под названием «Ялта: любимое место отдыха зажиточных россиян», — написал Щерба в Facebook.
Он раскритиковал то, что в статье не упоминается позиция Киева по присоединению Крыма к России.
«Такое себе красивое описание туристических прелестей оккупированного Крыма», — заявил дипломат.
Щерба обвинил австрийских журналистов в послании ложного «месседжа» своим читателям и подчеркнул, что статья похожа на «послание из параллельной реальности».
Ранее в Киеве сообщили о росте числа посетивших Крым украинцев.
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