Посол Украины раскритиковал власти Германии за безразличие к интересам его страны

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Политик пожаловался на "подковерные" игры немцев

Руководитель украинской дипломатической миссии в ФРГ Андрей Мельник остался недоволен двухсторонними отношениями Берлина и Киева. По мнению посла, немецкие власти зачастую игнорируют интересы Незалежной.

В интервью информационному центру Ukrainian Prism посол пожаловался, что на его предложения по Украине в МИД Германии отвечают "иди погуляй". Дипломат отметил, что немецкие власти отказываются менять свои планы, за что подверг их критике.

"Все делается подковерно, в закрытых кабинетах", – заявил Мельник.

По его словам, политические методы властей ФРГ уже устарели. В то же время посол подчеркнул, что договариваться тет-а-тет с немцами у него не получается, поэтому проблемы Незалежной приходится выносить в публичное поле, предавать огласке. Дипломат уверен, что обращения украинских политиков к властям Германии носят легитимный характер.

К слову, посол, представляющий интересы Киева в Берлине, уже отличался неоднозначными высказываниями, направленными против властей ФРГ. Не так давно Мельник потребовал от Германии компенсаций за военные потери. Он также подверг сомнению усилия немцев по принятию Украины в Евросоюз.