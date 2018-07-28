Посол Украины предположил, что Крымская декларация может быть переименована в честь Помпео

Посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook предположил, что в будущем Крымская декларация США может быть известна под другим названием.

Он также поблагодарил главу внешнеполитического ведомства США за принятие документа.

«По поручению президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за принятие декларации политики США в отношении Крыма (думаю, в будущем будет упоминаться как Декларация Помпео)», — написал он.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент выпустил Крымскую декларацию, которая определяет официальной политикой Соединённых Штатов непризнание Крыма частью России.

Российское посольство в США в связи с этим отметило, что американские коллеги «живут в иной реальности».

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с ФАН также прокомментировала документ.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.