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Посол Украины потребовал от Германии компенсаций за военные потери

29 ноября 2021, 09:05  •  20 • Политика
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Дипломата не устроили усилия ФРГ по принятию Незалежной в ЕС
Руководитель украинской дипломатической миссии в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина имеет право на репарации со стороны Германии за Вторую Мировую войну, в ходе которой, по словам посла, страна утратила огромное культурное наследие.
Представитель государства, культивирующего пособников нацистов в наши дни, решил напомнить немцам об оккупации во время войны, устроив настоящий демарш против властей Германии. Поводом для дипломатического скандала стало празднование 20-летия передачи архива нот Баха Берлину со стороны Киева.
Посол Украины публично отказался от участия в праздничном концерте, подчеркнув, что Незалежная должна получить компенсацию за бесплатно подаренный архив. Отметим, что жест доброй воли в 2001 году сделал президент Леонид Кучма, однако нынешние власти сомневаются в законности его решения.
Естественно, скандальный дипломат не обошел стороной тему вступления Украины в Евросоюз, чего Киев никак не может добиться от Брюсселя. Чиновник объяснил свое решение саботировать культурное мероприятие политическим контекстом. Он не только потребовал репараций от ФРГ, но и напомнил Берлину о якобы слабой поддержке потенциального членства Незалежной в ЕС. 
К слову, это далеко не единственное скандальное высказывание посла Украины в ФРГ. Ранее Мельник призвал немцев отказаться от российского газа.

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