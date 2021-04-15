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Посол Украины пошёл на шантаж ради НАТО: "С помощью ядерного оружия стереть с лица земли"

15 апреля 2021, 15:35  •  36 • Украина

Посол Украины в Германии Андрей Мельник пошёл на шантаж Запада ради скорейшего вступления Незалежной в НАТО. Он пригрозил, что иначе на повестке дня встанет вопрос восстановления Украине ядерного статуса. В соцсетях предположили, что "смысл в том, чтобы с помощью ядерного оружия стереть с лица земли Украину самим".

Киев, очевидно, устал ждать решения о своём принятии в члены Североатлантического альянса и опустился до шантажа. Именно там можно расценить высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника.

В эфире радиостанции Deutschlandfunk украинский дипломат заявил о том, что якобы развёртывание военных России у границы с Незалежной - "это не просто игра мускулами…".

"Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли как государство" - заявил дипломат.

И тут же начал шантажировать Запад и Германию в частности возможным восстановлением Незалежной ядерного статуса.

"Нам нужны не только хорошие слова. Нам нужна военная поддержка, - высказался Мельник. - Либо мы являемся частью союза такого как НАТО и вносим свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе".

Украинский дипломат считает: для того, "чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил" есть только одна возможность - принять Незалежную в НАТО.

Известный блогер и журналист, пишущий под псевдонимом "Голос Мордора" иронично прокомментировал заявление украинского посла.

"Я так понимаю, смысл в том, чтобы с помощью ядерного оружия стереть с лица земли Украину самим, пока это не успела сделать Россия", - заметил он в своём Telegram-канале.

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