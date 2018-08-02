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Посол Украины: Порошенко может принять участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН

02 августа 2018, 21:09  •  63 • Украина
Посол Украины в США Валерий Чалый в интервью изданию «Укринформ» рассказал, что президент страны Пётр Порошенко может принять участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
 
РИА Новости
 

«Планируется участие президента Украины в 73-й сессии Генассамблеи ООН. Мы будем использовать все возможности, чтобы обеспечить постоянную динамику двусторонних встреч на высшем и высоком уровнях», — сообщил дипломат.

Ранее стало известно, что власти Армении прорабатывают возможность встречи премьер-министра страны Никола Пашиняна с американским президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке в сентябре.

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