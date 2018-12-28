Посол Украины ответил на заявления австрийского журналиста об угрозах

Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что австрийскому журналисту Кристиану Вершутцу на Украине ничего не угрожает.

В своём Facebook посол опубликовал соответствующие ответы на вопросы австрийского агентства APA.

Щерба назвал прискорбной ситуацию вокруг журналиста Вершутца.

«Я хочу настоятельно подчеркнуть: тот факт, что господин Вершутц обозначен как «агент Кремля» на независимом веб-сайте на Украине, не означает, что он находится под угрозой как журналист», — написал он.

Также посол заявил, что активно работает над разрешением вопроса с аккредитацией журналиста.

Ранее Вершутц призвал правительство Австрии оказать влияние на украинские власти из-за угроз на Украине.

После этого глава австрийского МИД Карин Кнайсль осудила притеснение СМИ на Украине.