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Посол Украины ответил на заявления австрийского журналиста об угрозах
28 декабря 2018, 21:54 • 110 • Украина
Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что австрийскому журналисту Кристиану Вершутцу на Украине ничего не угрожает.
Reuters
В своём Facebook посол опубликовал соответствующие ответы на вопросы австрийского агентства APA.
Щерба назвал прискорбной ситуацию вокруг журналиста Вершутца.
«Я хочу настоятельно подчеркнуть: тот факт, что господин Вершутц обозначен как «агент Кремля» на независимом веб-сайте на Украине, не означает, что он находится под угрозой как журналист», — написал он.
Также посол заявил, что активно работает над разрешением вопроса с аккредитацией журналиста.
Ранее Вершутц призвал правительство Австрии оказать влияние на украинские власти из-за угроз на Украине.
После этого глава австрийского МИД Карин Кнайсль осудила притеснение СМИ на Украине.
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