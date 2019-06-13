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Посол Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой в сфере безопасности

13 июня 2019, 22:54  •  56 • Украина
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что «Северный поток — 2» является прямой угрозой в сфере безопасности.
 
© nord-stream2.com
 

«О «Северном потоке — 2» мы говорили буквально на днях на форуме, где я представлял Украину. Позиция Украины — как парламента, так и правительства — в этом вопросе чёткая: мы против этого проекта, потому что считаем, что он неэкономичен, не энергетический, а сугубо геополитический. Для Украины он является прямой угрозой именно в сфере безопасности», — цитирует «Укринформ» Чалого.

Посол заявил, что «Соединённые Штаты выступают достаточно мощно и президент США недвусмысленно дал понять, что в конгрессе будут рассмотрены санкции, и, если будут решения по санкциям, он готов это решение подписать».

Ранее сообщалось, что американские сенаторы предлагают ввести как минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя возможность введения этих санкций, отметил, что США «защищают» Германию от России, пытаясь отговорить её от строительства газопровода.

В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».

Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News прокомментировал это заявление Бойко.

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