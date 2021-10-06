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Посол Украины Мельник призвал Берлин помочь со вступлением в НАТО и намекнул на извинения

06 октября 2021, 07:00  •  30 • Политика
Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что немцы должны посодействовать со вступлением в НАТО и ЕС из-за "темных страниц прошлого".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник упомянул "темные страницы прошлого", требуя от немцев посодействовать со вступлением Киева в НАТО и Евросоюз в качестве извинений за Вторую мировую войну. Об этом он сказал в интервью европейскому изданию RND.
Поводом стал предстоящий визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев и Черниговскую область. Немецкий лидер планирует почтить память жертв Бабьего Яра в среду, 6 октября.
"Это добрый жесть. Но это только первый шаг на очень длинном пути к историческому примирению между Украиной и Германией", — цитирует слова дипломата ТАСС.
Мельник заявил, что его страна ожидает от немцев "вынесения правильных уроков из истории и интеграции Украины в Евросоюз и НАТО".

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