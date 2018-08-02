Посол Украины : Вашингтон намерен поставить Киеву боевые катера

Посол Украины в США Валерий Чалый в ходе беседы с «Укринформ» рассказал о намерении Вашингтона поставить Киеву боевые катера для усиления украинских позиций в море.

«В плане получения вооружений мы открываем новые страницы. Например, активно готовится отправка боевых катеров на Украину, потому что у нас много вопросов по контролю морского пространства. Это будут прямые поставки, без посредников», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США выделило $307,5 млн на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Литвы, Эстонии, Турции, Австралии и Тайваня.

Также 30 апреля президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Javelin прибыли на Украину.