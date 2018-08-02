Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«От наказания не уйдёт никто»: замдиректора ФСИН России о ситуации с избиением з...
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза контакты со странами БРИКС
Главное не подарок, а внимание
«С огромным интересом»: ОАЭ могут принять участие в реконструкции пусковой площа...
Главная / Украина

Посол Украины : Вашингтон намерен поставить Киеву боевые катера

02 августа 2018, 21:09  •  84 • Украина
Посол Украины в США Валерий Чалый в ходе беседы с «Укринформ» рассказал о намерении Вашингтона поставить Киеву боевые катера для усиления украинских позиций в море.
 
© Sergey Kovalev globallookpress.com
 

«В плане получения вооружений мы открываем новые страницы. Например, активно готовится отправка боевых катеров на Украину, потому что у нас много вопросов по контролю морского пространства. Это будут прямые поставки, без посредников», — уточнил он. 

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США выделило $307,5 млн на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Литвы, Эстонии, Турции, Австралии и Тайваня.

Также 30 апреля президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Javelin прибыли на Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

84
Источник
Похожие новости
02 августа 2018, 11:24
В Госдуме оценили решение США выделить Украине $250 млн на укрепление безопасности
02 августа 2018, 21:09
В МИД Венгрии заявили, что Украина сама виновата в своих проблемах со вступлением в ЕС и НАТО
02 августа 2018, 01:39
Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины

02 августа 2018, 21:09
В ОБСЕ заявили о 15 тысячах нарушений режима прекращения огня в Донбассе в июле
02 августа 2018, 21:09
Посол Украины: Порошенко может принять участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН
02 августа 2018, 17:54
Эксперт оценил заявление Украины о появлении в Венгрии поста министра по развитию Закарпатской области
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 июля 2018, 08:54
Ливия близка к обретению нового Каддафи
27 июля 2018, 06:10
Золотой запас. Россия побьёт рекорд СССР?
28 июля 2018, 08:09
Боль и унижение на Азовском море
01 августа 2018, 09:39
Трагедия в Греции показала избирательную солидарность в Европе
02 августа 2018, 01:39
Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины
30 июля 2018, 18:24
«Станет грозой американских ВМС»: зачем Российской армии ударный экраноплан
31 июля 2018, 07:40
Ельцин-центр в Москве: издевательство власти или символ грядущих поражений?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.