Посол США: за утверждениями о том, что Украина зависима и управляется с Запада, стоят «агенты Кремля»

Все кто утверждает, что Запад управляет Украиной и преследует собственные интересы за счет Украины, это «агенты Кремля». Такое заявление сделала временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на сайте посольства США на Украине.По ее словам, реформы, проводимые после Майдана и продолженные президентом Владимиром Зеленским, могут оказаться на грани срыва из-за наплыва дезинформации. Атаки на попытки изменить Украину уже начались.«Для защиты своих экономических интересов злонамеренные субъекты атакуют правоохранительные и регулятивные органы и ослабляют корпоративное управление, одновременно пытаясь сохранить коррупционные схемы, которые высасывают деньги из государственного бюджета», – предупреждает дипломат.Как считает Квин, некие «смотрящие в прошлое» силы «стремятся вогнать клин между украинцами и их демократическими союзниками». По словам дипломата, навязываемая информация о стремлении Запада управлять Украиной – «лживая теория», за созданием которой стоят государства, заинтересованные в ослаблении Киева, зачастую российские источники.«Они утверждают, что Запад стремится "управлять Украиной" или преследует собственные интересы за счет Украины. Это лживая теория, распространяемая теми, кто не хочет видеть, чтобы Украина реализовала свой полный потенциал как богатая, преуспевающая демократия, в полной мере использующая талант и творчество своего народа. Поддержка Соединенными Штатами стремления Украины быть сильной, независимой, богатой и выносливой обусловлена нашим убеждением в том, что целостная Европа, свободная и мирная, отвечает интересам всех нас», – написала дипломат.И тут же признала, что ее команда в посольстве США «работает бок о бок с партнерами в украинском правительстве, украинском гражданском обществе и среди украинского народа над продвижением инициатив, которые они сами начали для достижения своих целей».Квин полагает, что источником многих фальшивых рассказов, «атакующих отношения Украины с Западом и ее реформы», является Россия:«Кремль регулярно пытается посеять раздор в западных обществах, включая Украину, ослабить западные институты, продвигать маргинальные голоса и подрывать наши демократические идеалы. Неслучайно мы недавно видели, как давняя русская дезинформация –- и откровенная ложь – о "тайных американских биолабораториях" вновь была запущена одновременно в Грузии и Украине... Мы также видели, как некоторые известные украинцы и украинские СМИ ложно обвиняли реформаторских партнеров Запада в нецелевом использовании средств помощи».«Патриотические украинцы должны решительно опровергнуть дезинформацию, направленную на продвижение российских или олигархических интересов, а людей, которые распространяют ложь, отодвинуть на обочину», – дала указания украинцам глава американского посольства.По всей видимости, Кристина Квин озвучила реакцию США на многочисленные публикации в СМИ о коррупции и неэффективности работы главы НАБУ Сытника и возмутившие многих украинцев гигантские зарплаты у «варягов» – членовнабсоветов госкомпаний, а также обнародование «пленок Деркача» и признаний Давида Жвания.