Посол США в России обвинил Москву в нехватке солнца

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Американский посол в России Джон Хантсман рассказал, чего ему не хватает в Москве.

Посол США в России Джон Хантсман признался, что ему не хватает солнца в Москве. Хотя в целом жизнь в российской столице ему нравится, добавил он в сообщении посольства США в России в Twitter.

"Мне очень хорошо в Москве, это отличный опыт для меня и моей семьи", - рассказал дипломат. Он добавил, что чем больше узнает Москву, тем больше она ему нравится, тем меньше он скучает по дому в Штатах.

Хантсман отметил, что в столице России ему "не хватает возможностей пройтись одному", а также "ежедневного солнца". Кроме того, он скучает "по прекрасному виду на горы в Юте".

Посол также попросил подписчиков рассказать о своих любимых местах в своих городах.

"Это помогло бы мне расширить мое представление о России", - пояснил он.