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Посол США в России обвинил Москву в нехватке солнца

09 февраля 2018, 23:54  •  139 • Политика
Американский посол в России Джон Хантсман рассказал, чего ему не хватает в Москве.
Посол США в России Джон Хантсман признался, что ему не хватает солнца в Москве. Хотя в целом жизнь в российской столице ему нравится, добавил он в сообщении посольства США в России в Twitter.
"Мне очень хорошо в Москве, это отличный опыт для меня и моей семьи", - рассказал дипломат. Он добавил, что чем больше узнает Москву, тем больше она ему нравится, тем меньше он скучает по дому в Штатах.
Хантсман отметил, что в столице России ему "не хватает возможностей пройтись одному", а также "ежедневного солнца". Кроме того, он скучает "по прекрасному виду на горы в Юте".
Посол также попросил подписчиков рассказать о своих любимых местах в своих городах.
"Это помогло бы мне расширить мое представление о России", - пояснил он.

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