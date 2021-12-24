Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России

Посол США в Москве Джон Салливан перешёл на личности, говоря о гарантиях безопасности для России.

Дипломат заявил, что он услышал озабоченность России касательно приближения сил НАТО к её границам. Эту обеспокоенность высказывал и президент страны Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров, и его заместитель Сергей Рябков.

Говоря о последнем, Салливан перешёл на личности, подчеркнув свои хорошие отношения с замминистра: "Мой дорогой друг и коллега".

Мы готовы вступить в диалог, но российские власти точно знают из опыта своих отношений с США, что у нас есть фундаментальные ценности, по поводу которых мы не пойдём на компромисс,

- отметил посол в разговоре с газетой "Коммерсант".

Напомним, что ранее Москва передала Вашингтону список требований, среди которых есть пункт о нерасширении НАТО на Восток. Россия призывает США дать ей гарантии, что Украину, Грузию, страны Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья не включат в альянс.

Салливан уже заявил, что США не откажутся от идеи защиты своих интересов и интересов своих союзников, а также добавил, что России следует договариваться с НАТО, а не с Америкой. Напомним, что США в прошлом уже давали устные гарантии СССР о нерасширении НАТО на восток. Однако Запад забыл об этих обещаниях, как только Советский Союз развалился.