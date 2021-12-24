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Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России

24 декабря 2021, 03:35  •  107 • Политика
Посол США в Москве Джон Салливан перешёл на личности, говоря о гарантиях безопасности для России.
Дипломат заявил, что он услышал озабоченность России касательно приближения сил НАТО к её границам. Эту обеспокоенность высказывал и президент страны Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров, и его заместитель Сергей Рябков.
Говоря о последнем, Салливан перешёл на личности, подчеркнув свои хорошие отношения с замминистра: "Мой дорогой друг и коллега".
Мы готовы вступить в диалог, но российские власти точно знают из опыта своих отношений с США, что у нас есть фундаментальные ценности, по поводу которых мы не пойдём на компромисс,
- отметил посол в разговоре с газетой "Коммерсант".
Напомним, что ранее Москва передала Вашингтону список требований, среди которых есть пункт о нерасширении НАТО на Восток. Россия призывает США дать ей гарантии, что Украину, Грузию, страны Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья не включат в альянс.
Салливан уже заявил, что США не откажутся от идеи защиты своих интересов и интересов своих союзников, а также добавил, что России следует договариваться с НАТО, а не с Америкой. Напомним, что США в прошлом уже давали устные гарантии СССР о нерасширении НАТО на восток. Однако Запад забыл об этих обещаниях, как только Советский Союз развалился.

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