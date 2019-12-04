Посол США в Молдове зачастил в Приднестровье

А Кишинёв наконец поговорил с Тирасполем про лекарственную блокаду

Президент Приднестровской Республики Вадим Красносельский встретился 2 декабря с послом США в Кишинёве Дереком Хоганом. Встреча состоялась в Тирасполе.

Вадим Красносельский в беседе с послом подчеркнул, что с момента последнего визита Хогана в Приднестровье в переговорном процессе не произошло совершенно никаких изменений. Зато в соседней Молдове вновь поменялось правительство. По мнению главы ПМР, нестабильная политическая ситуация в Молдове и является причиной того, что переговорный процесс стоит на месте.

И хотя Соединённые Штаты принимают участие в переговорном процессе формата «5+2» лишь в качестве наблюдателя, представителям Приднестровской Республики «важно знать мнение представителей США по вопросам переговорной повестки и иметь возможность довести до их сведения свою позицию, подчеркнул Вадим Красносельский», – сообщает пресс-служба президента ПМР.

Глава Республики также отметил продолжение снижения переговорной активности. По его словам, если в прошлом году представители сторон встречались 23 раза, то в текущем году – всего два раза. Экспертные группы собирались в прошлом году 85 раз, в текущем – всего двадцать.

«Связывая паузу в переговорах и незавершённость дискуссий в Баварии и Братиславе с электоральными волнами в Молдове, Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье стремится к стабильности и продолжению диалога»,

– говорится в сообщении.

Дерек Хоган со своей стороны подтвердил желание «придать переговорному процессу новый импульс».

И в тот же день произошло то, чего так долго добивались в Тирасполе – состоялись переговоры по вопросу импорта медикаментов в Приднестровье.

«В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе по инициативе приднестровской стороны состоялась первая за последние 9 месяцев встреча профильных специалистов для обсуждения проблематики импорта медикаментов в Приднестровье в контексте совместного таможенно-пограничного контроля Молдовы и Украины в пункте пропуска «Кучурган»,

– сообщает п ресс-служба МИД ПМР .

Проблема эта возникла после того, как были установлены совместные пункты таможенного и пограничного контроля Молдовы и Украины на границе с Приднестровьем. После чего молдавские пограничники перестали пропускать в ПМР лекарства (в основном – российские), не имеющие лицензии на территории Молдовы.

На встрече обсуждались различные варианты, которые бы позволили обеспечить население Приднестровья доступными медикаментами. Конечно, проблему не решили, однако была достигнута договорённость продолжить дискуссию в самое ближайшее время.

В Тирасполе давно уже говорят: хочешь решить проблему с Молдовой – обратись к американскому послу.