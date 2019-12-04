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Посол США в Молдове зачастил в Приднестровье

04 декабря 2019, 03:24  •  76 • Украина
А Кишинёв наконец поговорил с Тирасполем про лекарственную блокаду
Президент Приднестровской Республики Вадим Красносельский встретился 2 декабря с послом США в Кишинёве Дереком Хоганом. Встреча состоялась в Тирасполе.
Вадим Красносельский в беседе с послом подчеркнул, что с момента последнего визита Хогана в Приднестровье в переговорном процессе не произошло совершенно никаких изменений. Зато в соседней Молдове вновь поменялось правительство. По мнению главы ПМР, нестабильная политическая ситуация в Молдове и является причиной того, что переговорный процесс стоит на месте.
И хотя Соединённые Штаты принимают участие в переговорном процессе формата «5+2» лишь в качестве наблюдателя, представителям Приднестровской Республики «важно знать мнение представителей США по вопросам переговорной повестки и иметь возможность довести до их сведения свою позицию, подчеркнул Вадим Красносельский», – сообщает пресс-служба президента ПМР.
Глава Республики также отметил продолжение снижения переговорной активности. По его словам, если в прошлом году представители сторон встречались 23 раза, то в текущем году – всего два раза. Экспертные группы собирались в прошлом году 85 раз, в текущем – всего двадцать.
«Связывая паузу в переговорах и незавершённость дискуссий в Баварии и Братиславе с электоральными волнами в Молдове, Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье стремится к стабильности и продолжению диалога»,
– говорится в сообщении.
Дерек Хоган со своей стороны подтвердил желание «придать переговорному процессу новый импульс».
И в тот же день произошло то, чего так долго добивались в Тирасполе – состоялись переговоры по вопросу импорта медикаментов в Приднестровье.
«В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе по инициативе приднестровской стороны состоялась первая за последние 9 месяцев встреча профильных специалистов для обсуждения проблематики импорта медикаментов в Приднестровье в контексте совместного таможенно-пограничного контроля Молдовы и Украины в пункте пропуска «Кучурган»,
– сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Проблема эта возникла после того, как были установлены совместные пункты таможенного и пограничного контроля Молдовы и Украины на границе с Приднестровьем. После чего молдавские пограничники перестали пропускать в ПМР лекарства (в основном – российские), не имеющие лицензии на территории Молдовы.
На встрече обсуждались различные варианты, которые бы позволили обеспечить население Приднестровья доступными медикаментами. Конечно, проблему не решили, однако была достигнута договорённость продолжить дискуссию в самое ближайшее время.
В Тирасполе давно уже говорят: хочешь решить проблему с Молдовой – обратись к американскому послу.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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