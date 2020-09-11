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Посол США в Молдове Дерек Хоган посетил Тирасполь

11 сентября 2020, 12:05  •  84 • Украина
Торможение переговорного процесса американец объяснил пандемией коронавируса
Делегация посольства Соединённых Штатов в Молдове посетила с визитом Тирасполь, где прошли переговоры с президентом Приднестровья, главой МИД ПМР и советником главы ПМР.
Главными темами переговоров стали проблема урегулирования конфликта и борьба с пандемией коронавируса.
«Приветствуя гостей, президент ПМР Вадим Красносельский подчеркнул, что ценит заинтересованность американской стороны в продвижении переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой, отметив, что Соединённые Штаты не впервые участвуют в разрешении конфликтных ситуаций. В качестве примера Вадим Красносельский упомянул подписание при американском посредничестве соглашения о сотрудничестве между Сербией и Косово, напомнив, что эти два государства успешно взаимодействуют по таким направлениям как телекоммуникации, торговля, налогообложение, банковская сфера»,
– сообщает пресс-служба президента Приднестровской Молдавской Республики.
По мнению главы Республики, все эти аспекты актуальны и в отношениях между двумя берегами Днестра. Однако ему пришлось напомнить о невыполнении молдавской стороной всех ранее достигнутых договорённостей, из-за чего переговорный процесс давно стоит на месте. Несмотря на то, что молдавский президент Игорь Додон постоянно говорит и демонстрирует желание найти компромиссы во всех спорных вопросах, на практике дальше слов дело не двигается, отметил Красносельский.
«Все эти вопросы носят комплексный характер, и одной из причин торможения переговорного процесса является пандемия коронавируса – проблема мирового масштаба. Что касается слухов о якобы чинимых приднестровской стороной препятствиях в передвижении учителей и учеников, расположенных в Приднестровье молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики, то наша делегация лично проверила эти слухи. Мы убедились, что они не соответствуют действительности»,
– заявил Дерек Хоган.
Дипломат поинтересовался, как в Приднестровье справляются с эпидемией коронавируса и отметил, что приветствует постепенное сокращение числа «карантинных» блок постов, установленных с началом пандемии.
Президент Приднестровья в который раз пояснил, что появление этих так называемых «карантинных» постов связано только с карантинными мерами, а их ликвидация напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в Молдове, которая на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Как только эпидемия коронавируса пойдёт на спад, дополнительные блок посты будут убраны, заверил Красносельский.
Молдавский политолог Сергей Чебан считает, что активизация американского посла в Молдове в отношении непризнанной республики объясняется желанием президента США Дональда Трампа положить конец всем затяжным конфликтам в Европе, примером этому может стать урегулирование отношений между Приштиной и Белградом.
«Желание закрыть ряд затяжных конфликтов, в конечном итоге неизбежно приведёт американскую дипломатию на берега Днестра, где в силу особенностей сложившейся ситуации достижение результата может быть обеспечено даже быстрее. Тем более что Вашингтон последний год активно наращивал своё влияние в Молдове, наладив интенсивные контакты с руководством в Кишинёве и Тирасполе. Однако, вероятность глубокого вовлечения Вашингтона в приднестровское досье будет во многом зависеть от того как именно сложится молдавский внутриполитический пасьянс в ближайшее полугодие»,
– отмечает политолог.
С другой стороны, по его мнению, никаких шагов в отношении ПМР до парламентских выборов в Молдове ожидать не следует.
Соб. корр. ФСК
На фото. Президент ПМР Вадим Красносельский и посол США в Молдове Дерек Хоган за столом переговоров, источник – пресс-служба президента ПМР

Фонд Стратегической Культуры

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