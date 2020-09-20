Посол США в Молдове даёт указания по проведению выборов

«Мы наблюдаем лишь начало западного вмешательства в президентские выборы в Молдове»

Посол Соединённых Штатов в Молдове Дерек Хоган активизировал свою деятельность с началом президентской кампании в этой стране.

Первым делом он обратился к властям Молдовы, к политикам и общественности с призывом провести выборы «честно и по демократическим стандартам».

«За мои два года работы в качестве посла США я беседовал с большим количеством граждан Молдовы о мечтах и проблемах. Из разговоров я понял: молдаване мечтают создать демократическую, процветающую и безопасную страну. 1 ноября все они пойдут на выборы, чтобы воспользоваться правом избрания президента страны. Власти страны обязаны при этом обеспечить свободный и честный избирательный процесс, который будет уважать волю народа»,

– говорится в «послании» дипломата, опубликованное на сайте молдавского интернет-издания Agora.md.

А дальше идёт список того, что должны сделать власти: обеспечить равные условия всем кандидатам, доступ к СМИ, место для дебатов, выполнение карантинных мер и т. д. Кроме того, власти Молдовы должны проработать и учесть все прежние ошибки при проведении выборов и не повторять их. «Ошибки» тоже перечисляются: «покупка голосов, злоупотребления административными ресурсами, отсутствие прозрачности в финансировании кампании, а также риск манипулирования или подавления избирателей из Приднестровья и диаспоры».

Затем последовали встречи посла США с президентом Молдовы Игорем Додоном и премьер-министром Ионом Кику.

«Провёл рабочую встречу с послом Соединённых Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом. Обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия наших государств. Констатировали продуктивный диалог на различных уровнях и в различных областях, представляющих взаимный интерес. Отдельно затронули тему начавшейся кампании по выборам президента Республики Молдова»,

– отчитался президент Молдовы.

И заверил «западного партнёра» в стремлении провести «свободные и демократические выборы».

Премьер-министр Кику на встрече с Дереком Хоганом также пообещал: избирательный процесс будет «прозрачным и демократичным» с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции.

Со своей стороны Хоган напомнил, что Соединённые Штаты будут продолжать пристально наблюдать за предвыборной ситуацией в Молдове и готовы приложить все усилия, чтобы помочь «обеспечить свободный избирательный процесс».

После открытого обращения американского посла обвинения со стороны оппозиционных политиков в том, что выборы будут сфальсифицированы, усилились.

По мнению молдавского публициста Сергея Ткача, всплеск обвинений молдавской оппозиции и активизация деятельности Дерека Хогана не может быть совпадением.

«Можно быть уверенным в том, что в ближайшее время мы будем наблюдать новые атаки как на Игоря Додона, так и на его окружение. Вне всякого сомнения, молдавские выборы являются одним из элементов большого сценария. И Игорь Додон даже на внутреннем уровне воспринимается оппозиционными политиками как «человек Москвы»,

– считает Ткач.

Он отмечает странный факт: в рамках предвыборной борьбы политики не говорят о будущем страны, не обсуждают проблемы и пути их решения, а говорят только о том, что выборы будут сфальсифицированы, а результаты выборов признавать нельзя. И Додон не является целью оппозиции сам по себе, его устранение необходимо для того, чтобы ликвидировать в стране российское влияние.

«В данном контексте, скорее всего, и следует воспринимать обращение американского посла Дерека Хогана к лидерам Молдовы и избирателям. То, что содержание письма дипломата и действия прозападных политиков, комментаторов и «независимых» СМИ синхронизированы, убеждают нас в том, что мы сейчас наблюдаем лишь начало западного вмешательства в президентские выборы в Молдове»,

– констатирует журналист.