Посол США снова хочет на беседу в МИД? Он назвал провокации "обычной дипломатической практикой"

Американский посол в России Джон Салливан в комментарии для "Дождя" вновь попытался оправдаться за материалы дипмиссии США о незаконных акциях 23 января в городах РФ.

По словам дипломата, цель данных публикаций состояла в том, чтобы оградить граждан США от митингов, в ходе которых могло быть применено - и в итоге было применено - насилие.

Напомним, сотрудники американского посольства во время начала шествий сообщили, что фиксируют информацию о ходе протестов в 38 городах России. При этом они перечислили все места проведения данных незаконных акций.

После этого Салливану пришлось оправдываться в Министерстве иностранных дел РФ. Замглавы ведомства Сергей Рябков выразил жёсткий протест в связи с действиями посольства, назвав публикации элементом подстрекательства и провоцирования нестабильности в нашей стране со стороны Вашингтона.

Дипломат, однако, в интервью российскому оппозиционному каналу всё равно назвал данную деятельность дипмиссии "обычной дипломатической практикой": "Мы стараемся держаться подальше от неприятностей".