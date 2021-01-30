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Посол США снова хочет на беседу в МИД? Он назвал провокации "обычной дипломатической практикой"

30 января 2021, 21:50  •  114 • Политика
Посол США в РФ Джон Салливан снова хочет на беседу в МИД? Он назвал провокации "обычной дипломатической практикой". Речь о публикациях дипмиссии о ходе протестов в 38 городах России, в которых перечислены все места проведения данных незаконных акций.
Американский посол в России Джон Салливан в комментарии для "Дождя" вновь попытался оправдаться за материалы дипмиссии США о незаконных акциях 23 января в городах РФ.
По словам дипломата, цель данных публикаций состояла в том, чтобы оградить граждан США от митингов, в ходе которых могло быть применено - и в итоге было применено - насилие.
Напомним, сотрудники американского посольства во время начала шествий сообщили, что фиксируют информацию о ходе протестов в 38 городах России. При этом они перечислили все места проведения данных незаконных акций.
После этого Салливану пришлось оправдываться в Министерстве иностранных дел РФ. Замглавы ведомства Сергей Рябков выразил жёсткий протест в связи с действиями посольства, назвав публикации элементом подстрекательства и провоцирования нестабильности в нашей стране со стороны Вашингтона.
Дипломат, однако, в интервью российскому оппозиционному каналу всё равно назвал данную деятельность дипмиссии "обычной дипломатической практикой": "Мы стараемся держаться подальше от неприятностей".

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