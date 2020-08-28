Посол США Салливан прибыл в МИД РФ

Посол США в Москве Джон Салливан приехал в МИД России, сообщает в пятницу, 28 августа, корреспондент «РИА Новости».

Машина Салливана, как отмечается, прибыла к зданию министерства около полудня и он до сих пор находится в ведомстве.

25 августа сообщалось, что первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган прибыл в Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча проходила в Доме приемов российского внешнеполитического ведомства на Спиридоновке. Она прошла в закрытом режиме и длилась более 1,5 часа.

По данным СМИ, Салливан в преддверии визита Бигана рассказал, что заместитель госсекретаря планирует провести встречу с заместителями Лаврова Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. В ходе встречи с главой российского МИДа также планировалось обсудить ситуацию вокруг россиян, остающихся в американских тюрьмах, и американцев, осужденных в РФ.

24 августа заместитель главы американского Госдепа встретился с лидером белорусской оппозиции, бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской в Вильнюсе. Они обсудили политический кризис в Республике Беларусь. Оппозиционер выразила благодарность США за их поддержку белорусского народа, который «требует уважения к своему выбору».