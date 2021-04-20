Посол США Салливан назвал сроки своего возвращения в Россию

Посол США в России Джон Салливан отправится на этой неделе в Вашингтон на консультации по поводу нынешнего состояния двусторонних отношений России и США. Вернётся посол ко встрече Путина и Байдена.

Представитель дипмиссии США в России Джон Салливан рассказал, когда вернётся в Россию. Он заявил, что это случится ближе к саммиту России и Соединённых Штатов.

Сейчас он отправляется домой, чтобы переговорить с новой администрацией президента об отношениях двух держав. Также он едет обратно, чтобы увидеться с семьёй, по которой скучает.

16 апреля Москва рекомендовала Салливану поехать в Вашингтон и провести там подробный, серьёзный разговор.

До этого США ввели новые санкции против России. Они коснулись 32 человек и организаций, из страны выслали 10 представителей дипмиссии.