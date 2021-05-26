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Посол США решил «обработать» перед выборами Гагаузию

26 мая 2021, 01:35  •  7 • Украина
Дерек Хоган решил не упускать любую возможность заполучить лишние голоса на предстоящих выборах.
Прозападные политические силы Молдавии обеспокоены расколом в своих рядах накануне внеочередных парламентских выборов – объединить правые партии не удаётся даже срочно прибывшей в Кишинёв делегации Европарламента.
В партии «Платформа DA» Андрея Нэстасе не скрывают – они до последнего ожидали, что будет создан блок правых сил, в который бы вошла и пропрезидентская партия PAS, но, не дождавшись, подали документы в ЦИК.
Вице-председатель Платформы DA Александр Слусарь предупреждает – раскол правых сил происходит на фоне консолидации левых партий. А в проевропейской партии PUN уже заявили, что следующее парламентское большинство Молдовы будет левым. Тем более что к левому блоку социалистов и коммунистов собирается примкнуть общественная платформа «Народный Союз», созданная в Гагаузской автономии – там уже объявили о планах объединить свои усилия в борьбе с прозападными силами, чтобы «не допустить перехода Молдавии под полное внешнее управление».
Туда и отправились во вторник, 25 мая, посол США в Молдове Дерек Хоган и глава USAID*** (Агентство по международному развитию) в Молдове Скотт Хокландер – обсудить общественно-политическую ситуацию в автономии на фоне грядущих выборов.
Хоган и Хокландер встретились в Комрате с главой Гагаузской автономии Ириной Влах, которая заверила гостей – гагаузы заинтересованы в расширении сотрудничества с USAID для повышения уровня жизни во всей автономии.
«Народ США является сильным партнёром развития нашей страны и Гагаузии, в частности. Агентство USAID реализовало замечательные проекты с некоторыми экономическими агентами нашей автономии, вы нам помогаете расти и развиваться, благодарим вас за поддержку. Особенно благодарим вас за поддержку в борьбе с эпидемией»,
– цитирует Ирину Влах интернет-издание Гагаузии Gagauzinfo.
И сообщает, что Ирина Влах «представила Его Превосходительству приоритетные направления развития автономии на 2021-й год». После чего гостям был продемонстрирован американский центр в Комратском государственном университете. В этом центре проводятся встречи с преподавателями английского языка, которые приезжают из Соединённых Штатов для обмена опытом с гагаузской молодёжью, пояснила башкан.
Обсудили стороны и предстоящие парламентские выборы – не секрет, что Гагаузия всегда единодушно голосует за левые партии. А после последних президентских выборов автономия оказалась в немилости у нынешнего президента Майи Санду, так как гагаузы голосовали за Игоря Додона. Злые языки в Молдове уверяют, что глава «главного посольства» отправился в Комрат не просто так, а попытаться убедить поддержать на выборах прозападные силы – Хоган и Хокландер встречались не только с Ириной Влах, но и со студентами и с общественными активистами.
И если Майя Санду продолжает игнорировать Ирину Влах и всю Гагаузию, то в «главном посольстве» решили не пренебрегать любой возможностью заполучить лишние голоса на предстоящих выборах.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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