Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Ротшильды заманили Россию в золотую мышеловку
Зарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна
Главная / Политика

Посол США раскрыл одну из тем переговоров Путина и Байдена: "Первоочередной вопрос"

29 июня 2021, 01:30  •  153 • Политика
Салливан заявил, что Путин и Байден обсуждали получение русских виз для сотрудников дипмиссии США. По словам посла США, для американских дипломатов это первоочередной вопрос.
Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден говорили на саммите в Женеве о проблемах с получением русских виз. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан.
Он пояснил, что речь идёт о запрете на работу в посольстве США для граждан России. Для восполнения вакансий американцы решили привезти сотрудников с родины. Однако для этого требуется получить русские визы.
Отдельно обсуждалась на встрече в Женеве необходимость получения нами виз для того, чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы больше не можем нанимать на работу,
- сказал посол США в интервью телеканалу "Дождь".
Дипломат добавил, что данный вопрос является для американской дипмиссии первоочередным и его нужно решить немедленно.
Напомним, что в результате роста напряжённости отношений с США в России принят список недружественных стран. Одной из санкций для недругов России стал запрет на приём на работу русских граждан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






153
Источник
Похожие новости
28 июня 2021, 20:55
"Демократичные" тазики в Чёрном море": Болгары негодуют из-за учений НАТО
28 июня 2021, 22:45
Диаспоры должны соблюдать законы России: Азербайджанским преступникам поставили условие
28 июня 2021, 22:45
"Один на один с разгневанной Россией": Чехи упустили шанс выйти из врбетицкого тупика - политолог
28 июня 2021, 22:45
Зеленский подсмотрел у России новый налог
28 июня 2021, 22:45
Русские оценили призыв Меркель к диалогу с Путиным: "Слишком гениальная мысль"
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 июня 2021, 22:45
Диаспоры должны соблюдать законы России: Азербайджанским преступникам поставили услов...
28 июня 2021, 22:45
Русские оценили призыв Меркель к диалогу с Путиным: "Слишком гениальная мысль&qu...
28 июня 2021, 23:40
В Харькове мужчина с кастрюлей на голове крушил McDonald's
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о про...
28 июня 2021, 23:40
Вопросы доверия: какие проблемы граждане просят решить Владимира Путина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2021, 15:00
Вернувшийся в Москву посол США цинично нарушил закон России
23 июня 2021, 00:40
США пытались переиграть Россию, но..: Политолог назвал следующий шаг Белого дома
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась паника
23 июня 2021, 11:40
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на дно"
24 июня 2021, 12:25
"Если вы не измените курс": Вторая минута видео с эсминца разоблачила ложь британцев
25 июня 2021, 07:40
"Подставил моряков": Telegraph назвал автора британской провокации в Крыму
22 июня 2021, 11:50
Путин разоблачил ультиматум о Западе и России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.