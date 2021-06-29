|
Посол США раскрыл одну из тем переговоров Путина и Байдена: "Первоочередной вопрос"
29 июня 2021, 01:30 • 153 • Политика
Салливан заявил, что Путин и Байден обсуждали получение русских виз для сотрудников дипмиссии США. По словам посла США, для американских дипломатов это первоочередной вопрос.
Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден говорили на саммите в Женеве о проблемах с получением русских виз. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан.
Он пояснил, что речь идёт о запрете на работу в посольстве США для граждан России. Для восполнения вакансий американцы решили привезти сотрудников с родины. Однако для этого требуется получить русские визы.
- сказал посол США в интервью телеканалу "Дождь".
Дипломат добавил, что данный вопрос является для американской дипмиссии первоочередным и его нужно решить немедленно.
Напомним, что в результате роста напряжённости отношений с США в России принят список недружественных стран. Одной из санкций для недругов России стал запрет на приём на работу русских граждан.
Подпишитесь на нас
153
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июня 2021, 15:00
|
23 июня 2021, 00:40
|
24 июня 2021, 14:15
|
23 июня 2021, 11:40
|
24 июня 2021, 12:25
|
25 июня 2021, 07:40
|
22 июня 2021, 11:50