Посол США раскрыл одну из тем переговоров Путина и Байдена: "Первоочередной вопрос"

Салливан заявил, что Путин и Байден обсуждали получение русских виз для сотрудников дипмиссии США. По словам посла США, для американских дипломатов это первоочередной вопрос.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден говорили на саммите в Женеве о проблемах с получением русских виз. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан.

Он пояснил, что речь идёт о запрете на работу в посольстве США для граждан России. Для восполнения вакансий американцы решили привезти сотрудников с родины. Однако для этого требуется получить русские визы.

Отдельно обсуждалась на встрече в Женеве необходимость получения нами виз для того, чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы больше не можем нанимать на работу,

- сказал посол США в интервью телеканалу "Дождь".

Дипломат добавил, что данный вопрос является для американской дипмиссии первоочередным и его нужно решить немедленно.

Напомним, что в результате роста напряжённости отношений с США в России принят список недружественных стран. Одной из санкций для недругов России стал запрет на приём на работу русских граждан.