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Посол США пугает Будапешт русскими войсками

21 декабря 2018, 01:39  •  50 • В мире
И предлагает венграм закупать американское оружие и американский СПГ
Недавно украинские СМИ с удовлетворением цитировали слова посла США в Венгрии Дэвида Корнштейна: «Если Украине [ничего] не удастся, Венгрия окажется на передней линии российской агрессии».
Эти слова восприняли на Украине очень благосклонно, как однозначную поддержку, хотя то, о чём сказал американский посол, имело отношение не столько к Украине, сколько к Венгрии.
Между Джорджем Соросом и правительством Виктора Орбана несколько лет длится информационная война, в которую был втянут и созданный на деньги Сороса Центрально-Европейский университет (CEU) в Будапеште. В 2017 году венгерские власти ужесточили правила аккредитации иностранных вузов, тем не менее «университет Сороса» продолжал работать. Однако в конце ноября 2018 года ректор CEU Майкл Игнатьеф сообщил, что учебное заведение переезжает в Вену: там, мол, «верховенство закона и уважение к свободе общественных институтов по-прежнему что-то значат». А в Венгрии, уточнил проректор CEU Матеи Ливиу, «теперь царят репрессии». Стало ясно, что договориться с венгерским правительством Соросу не удалось.
Демонстрация «озабоченных студентов» в поддержку «университета Сороса». Фото: washingtonpost.com
Едва улеглась информационная волна, поднятая историей с Центрально-Европейским университетом, как Национальное собрание Венгрии приняло поправки к трудовому законодательству, ужесточающие правила найма на работу. В парламенте голосование по законопроекту проходило шумно, оппозиция назвала закон «рабским», на следующий день в Будапеште начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Протестующие попытались захватить офис партии Виктора Орбана «Фидес» и прорваться в здание парламента. В обоих случаях их остановила полиция, применившая слезоточивый газ.
Демонстрации протеста против властей в Будапеште. Фото: standard.co.uk
Некоторые венгерские журналисты высказали мнение, что за организацией демонстраций стоял Сорос и потасовки с полицией – его рук дело. На след Сороса указал и Гергей Гуляш, министр канцелярии Виктора Орбана. Не исключено, во всяком случае, что шум вокруг изгнания из Венгрии Центрально-Европейского университета и протесты против «рабского закона» являются звеньями одной цепи.
Демонстрациям в защиту «университета Сороса» уделили особое внимание в США. The Washington Post, в частности, писала, что в Венгрии настали «тёмные дни». А посольство США в Будапеште 3 декабря сделало официальное заявление, в котором выразило сожаление по поводу переезда Центрально-Европейского университета. Спустя десять дней посол Корнштейн дал обширное интервью венгерским журналистам и сказал, что история с университетом очень грустная, но ещё хуже, если бы в Венгрию пришли российские войска.
Ответ на вопрос, зачем американский посол пугает Будапешт русскими, можно найти в выступлении Дэвида Корнштейна в комитете по международным делам парламента Венгрии 13 декабря.
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Посол США в Венгрии (в центре) Дэвид Корнштейн. Фото hu.usembassy.gov
Корнштейн призвал Венгрию прекратить блокировать евроатлантические усилия Украины, а также предложил покупать американское оружие и американский сжиженный природный газ (СПГ). Сейчас в нескольких странах Европы создаются СПГ-терминалы, и один из них – на хорватском острове Крк. В планах переброски СПГ, доставляемого из Америки, с балтийского побережья Польши к хорватскому побережью Адриатики Венгрия является необходимым звеном. Будапешт, в принципе, не возражает, но не готов закупать СПГ в объёмах, предлагаемых Вашингтоном. Месяц назад президент Венгрии Янош Адер побывал в Литве и обсудил с Далей Грибаускайте возможности поставок газа через СПГ-терминал в Клайпеде. Рассматривается также вариант закупки азербайджанского газа. А главный поставщик – Россия. Во время октябрьского (2018) визита в Москву глава МИД Венгрии Петер Сийярто сделал резкое заявление в адрес ЕС, потребовав от Брюсселя не мешать строительству «Турецкого потока», по которому пойдёт российский газ.
Только у американцев совсем другие планы. Сейчас в Конгрессе США рассматриваются около десятка законопроектов, направленных против нефтегазового сектора РФ. Одновременно американские власти давят на другие страны, побуждая их отказаться от российского газа. В ноябре в Европе побывал министр энергетики США Рик Перри. Выступая в Будапеште, он заявил, что Москва использует энергоресурсы как оружие и пора положить этому конец.
Правительство Орбана становится неудобным партнёром для союзников по ЕС/НАТО. 6 декабря на министерской конференции ОБСЕ Петер Сийярто был единственным, кто не выступил с осуждением России, задержавшей украинские корабли в Керченском проливе. Правда, спустя неделю Будапешт заявил, что не будет препятствовать введению новых санкций против Москвы, но при этом было отмечено, что экономика Венгрии несёт большие потери от контрсанкций РФ, а ограничения, принимаемые Евросоюзом, не приносят ожидаемого результата.
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В западных СМИ «последним диктатором Европы венгерский премьер-министр пока не стал, но ярлыки «авторитарный» и «самый опасный человек в Евросоюзе» к нему приклеили плотно. Обращает на себя внимание интервью, которое дал 12 декабря венгерскому изданию Válasz Online Радослав Сикорский, гражданин Польши и Великобритании, бывший польский министр обороны и бывший министр иностранных дел.
По словам Сикорского, он и его единомышленники двадцать пять лет пытались сделать Польшу и Венгрию «нормальными европейскими странами», но не получилось. «Польша и Венгрия совершили нечто ужасное», – заявил Сикорский. А главное, Радослав Сикорский сказал, что Виктор Орбан не будет возражать против изменения границ в Европе. На вопрос журналиста можно ли представить, что венгерские танки покинут базы и двинутся к границам Закарпатья, Сикорский ответил, что заявления и действия Будапешта вызывают подозрения. Примечательно, что ни в Польше, ни в Венгрии интервью Сикорского не стало бомбой, его обошли молчанием. Не опроверг слова бывшего польского министра и Виктор Орбан.
Рождественские ярмарки в Будапеште взяты под охрану армейских патрулей. kormany.hu
Сергей ПАВЛЕНКО

Фонд Стратегической Культуры

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