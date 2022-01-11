Посол США пригрозил России провалом переговоров в Женеве: "Может наступить"

Посол США в России заявил, что переговоры в Женеве не завершились провалом, но он может наступить. "Принцип политики "открытых дверей" НАТО не может быть пересмотрен", - подчеркнул он.

Переговоры России и США в Женеве по гарантиям безопасности не завершились провалом, но всё может измениться. С таким заявлением выступил посол США в России Джон Салливан.

Речь идёт о переговорах по поводу предложений к США и НАТО, которые выдвинула Россия. В них предлагается ряд мер, призванных обеспечить взаимные гарантии безопасности. Среди них - отвод наступательных вооружений от границ и запрет на расширение НАТО. Пока понимания в данном вопросе достичь не удалось.

Переговоры РФ - США в Женеве не завершились провалом, но он может наступить,

- прокомментировал консультации сторон посол США в России.

Камнем преткновения является вопрос о включении в НАТО новых членов - в частности, Украины и Грузии. Американский дипломат заявил, что принцип политики "открытых дверей" НАТО не может быть пересмотрен.