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Посол США пригрозил России провалом переговоров в Женеве: "Может наступить"

11 января 2022, 21:55  •  149 • Политика
Посол США в России заявил, что переговоры в Женеве не завершились провалом, но он может наступить. "Принцип политики "открытых дверей" НАТО не может быть пересмотрен", - подчеркнул он.
Переговоры России и США в Женеве по гарантиям безопасности не завершились провалом, но всё может измениться. С таким заявлением выступил посол США в России Джон Салливан.
Речь идёт о переговорах по поводу предложений к США и НАТО, которые выдвинула Россия. В них предлагается ряд мер, призванных обеспечить взаимные гарантии безопасности. Среди них - отвод наступательных вооружений от границ и запрет на расширение НАТО. Пока понимания в данном вопросе достичь не удалось.
Переговоры РФ - США в Женеве не завершились провалом, но он может наступить,
- прокомментировал консультации сторон посол США в России.
Камнем преткновения является вопрос о включении в НАТО новых членов - в частности, Украины и Грузии. Американский дипломат заявил, что принцип политики "открытых дверей" НАТО не может быть пересмотрен.

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