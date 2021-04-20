Посол США послушался совета Лаврова

Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщило о том, что посол США в России Джон Салливан всё же улетит в Америку. Правда, есть одна оговорка: съездит он домой ненадолго, повидается с семьёй, получит консультации и "вернётся в Москву в ближайшие недели". Тем самым американский посол исполнит совет главы МИД России Сергея Лаврова.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что американский посол в России Джон Салливан получил совет от русских "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьёзные консультации".

Издание Axios сообщило, что Салливан дал понять: он намерен настаивать на своём и остаться в России. Но спустя всего несколько часов то же СМИ со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента сообщило, что посол США всё же покинет Россию и съездит ненадолго в Соединённые Штаты.

Собеседник издания уточнил, что в США Салливан вернётся уже на этой неделе. Во-первых, дипломат сможет навестить семью, а во-вторых, получит консультации от новой администрации, с которой у него пока ещё не было возможности столь плотно пообщаться. Ведь назначен в Россию посол, напомним, был ещё при предыдущем президенте США Дональде Трампе.

Тем самым Салливан послушается совета Лаврова. Правда, с оговоркой. В США он задерживаться не станет - в Москву вернётся "в ближайшие недели".