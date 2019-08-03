Посол США пошел? Джону Хантсману выписали "билет в один конец" - из Москвы домой

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом смену американского посла в Москве... По крайней мере, именно так ситуацию видит CNN, публикуя подобные заявления. По версии телеканала, журналисты ссылаются на некие источники в администрации США, Джон Хантсман должен уйти в отставку.

Нового посла должны назначить в ближайшие месяцы, конкретная дата, естественно, не называется. Более того, не упоминаются ни имена кандидатов на должность, ни источников информации. А в Госдепе США - это американское внешнеполитическое ведомство - информацию оставили без комментариев.

Напомним, последняя телефонная беседа между Трампом и Путиным состоялась 31 июля. Тогда, судя по открытой информации пресс-службы, говорили о пожарах в Сибири. Дональд Трамп предложил России помощь, однако Владимир Путин, поблагодарив, отметил, что ситуация уже под контролем.