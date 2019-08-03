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Посол США пошел? Джону Хантсману выписали "билет в один конец" - из Москвы домой

03 августа 2019, 21:09  •  119 • Политика
Джону Хантсману выписали "билет в один конец" - из Москвы домой, если верить CNN, совсем скоро он уйдет в отставку.
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом смену американского посла в Москве... По крайней мере, именно так ситуацию видит CNN, публикуя подобные заявления. По версии телеканала, журналисты ссылаются на некие источники в администрации США, Джон Хантсман должен уйти в отставку.
Нового посла должны назначить в ближайшие месяцы, конкретная дата, естественно, не называется. Более того, не упоминаются ни имена кандидатов на должность, ни источников информации. А в Госдепе США - это американское внешнеполитическое ведомство - информацию оставили без комментариев.
Напомним, последняя телефонная беседа между Трампом и Путиным состоялась 31 июля. Тогда, судя по открытой информации пресс-службы, говорили о пожарах в Сибири. Дональд Трамп предложил России помощь, однако Владимир Путин, поблагодарив, отметил, что ситуация уже под контролем.

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