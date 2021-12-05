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Посол США объяснил, почему русским перестали выдавать визы: "Я чрезвычайно сожалею"

05 декабря 2021, 13:15  •  19 • Политика
Посол США Джон Салливан объяснил, почему граждане России не могут получить американские визы и когда эта проблема разрешится. По словам дипломата, он искренне сожалеет о том, что простые русские не могут больше отправиться в Америку.
Джон Салливан, возглавляющий дипломатическую миссию США в России, дал большое интервью РБК, в котором высказал своё мнение о затянувшемся дипломатическом кризисе между нашими странами.
В частности, он объяснил, почему гражданам России перестали выдавать визы на въезд в США. В этом виновата не только пандемия, заметил Салливан.
По его словам, из-за резкого сокращения численности сотрудников посольства и запрета найма работников среди местных жителей заниматься оформлением документов просто некому. Раньше в консульском отделе в Москве, который выдавал иммиграционные и неиммиграционные визы, работало около шестидесяти человек, сейчас же осталось всего пять, и им приходится выполнять всю работу.
"Я чрезвычайно сожалею о том, что к нам не приезжают больше российские студенты, спортсмены, музыканты, простые граждане, которые просто хотят путешествовать по США", - подчеркнул Салливан. Он также выразил сожаление, что американцы тоже не могут посетить Россию.
Дипломат заявил, что будет делать всё возможное для нормализации отношений между двумя странами.
Ограничения по кругу
Ранее на состоявшейся в Стокгольме встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена обсуждались непростые дипотношения Москвы и Вашингтона.
Как пояснил Лавров, ситуация, складывающаяся в дипломатических отношениях, "уже заводит слишком далеко". По сути, рестрикции, вводимые с той и другой стороны, превратились в порочный круг ограничений.
Россия предлагает, со своей стороны, отменить ранее введённые рестрикции.
Министр выразил надежду, "что всё-таки дойдёт до наших американских коллег, что и не в их, и не в наших интересах продолжать подобную ситуацию".
"И действительно, экспертные консультации по договорённостям президентов начались, они продолжаются, запланирован очередной раунд либо до конца этого года, либо в начале следующего. Но пока мы не очень видим готовность наших переговорных партнёров идти на конструктивные шаги", - подчеркнул Лавров.

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