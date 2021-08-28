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Посол США обвинил Россию в проблеме с выдачей виз для американцев

28 августа 2021, 00:00  •  47 • Политика
Джон Салливан. Фото: Kyle Mazza/www.globallookpress.com
Представитель американской дипмиссии рассказал о последствиях скандала с российскими коллегами
Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что общее число сотрудников российской дипмиссии, которые работают в Америке, явно не соответствует количеству штата их американских коллег в России. По словам представителя США, "цифры говорят сами за себя", и Москве необходимо исправить ситуацию.
В настоящее время, указал Салливан, в Российской Федерации находятся 123 американских дипломата, в Штатах же у России их целых 400, которые распределены по консульствам и постпредствам при ООН, а также в посольстве.
По словам американского госслужащего, речь идет об очевидном отсутствии пропорции. Белый дом желает оформлять визы для представителей СМИ и американского бизнеса, а также туристов. Однако на пути стоит проблема – у Штатов нет "адекватного числа" персонала.
Выход из ситуации Салливан возложил на Министерство иностранных дел РФ, заявив о том, что, если бы российская сторона преодолела образованную диспропорцию, проблема была бы решена.
"Мы является сторонниками стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами. Надеемся, что такой же позиции придерживаются в МИД России", – высказался Салливан.
Как пишет РИА Новости, ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ выразили сожаление, что Салливан ссылается на нехватку персонала, объясняя таким образом практически полную отмену выдачи виз для россиян. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, посольство США "переводит стрелки" на Москву, которая запретила нанимать американским дипломатам местный персонал для оказания помощи консульским работникам.

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