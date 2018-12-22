Посол США обвинил Der Spiegel в "антиамериканизме"

Посол Соединенных Штатов Америки Ричард Гренелл обвинил Der Spiegel в антиамериканизме после скандала с журналистом Клаасом Релоциусом, уличенном в выдумывании сюжетов.

Напомним, ранее стало известно о том, что один из самых известных журналистов издания Клаас Релоциус на протяжении нескольких лет в своих статьях занимался мистификациями, искажением реальных фактов и банальным выдумыванием сюжетов. В частности, несостыковки были обнаружены в его материалах об Украине и США.

"Это некорректное освещение событий затрагивало политику США и определенные части американского населения. Очевидно, что стали жертвой организованной предвзятости", - утверждает американский посол в своем письме в СМИ.

Непосредственно редакция Der Spiegel уже принесла свои извинения читателям и пообещала ужесточить требования к проверке статей корреспондентов. Что касается обвинений со стороны Гренелла в "антиамериканском освещении событий", то журналисты попросили посла не путать антиамериканизм и критику политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.