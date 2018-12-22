Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не летайте в Киев, нечего вам там делать
Пенсии больше, квартиры – дешевле: политолог рассказал об особых льготах для чин...
Постскриптум с Алексеем Пушковым (22.12.2018)
″Трамп предает всех″: В Германии поставили под сомнение надежность США
Главная / Политика

Посол США обвинил Der Spiegel в "антиамериканизме"

22 декабря 2018, 19:54  •  115 • Политика
Посол Соединенных Штатов Америки Ричард Гренелл обвинил Der Spiegel в антиамериканизме после скандала с журналистом Клаасом Релоциусом, уличенном в выдумывании сюжетов.
Напомним, ранее стало известно о том, что один из самых известных журналистов издания Клаас Релоциус на протяжении нескольких лет в своих статьях занимался мистификациями, искажением реальных фактов и банальным выдумыванием сюжетов. В частности, несостыковки были обнаружены в его материалах об Украине и США.
"Это некорректное освещение событий затрагивало политику США и определенные части американского населения. Очевидно, что стали жертвой организованной предвзятости", - утверждает американский посол в своем письме в СМИ.
Непосредственно редакция Der Spiegel уже принесла свои извинения читателям и пообещала ужесточить требования к проверке статей корреспондентов. Что касается обвинений со стороны Гренелла в "антиамериканском освещении событий", то журналисты попросили посла не путать антиамериканизм и критику политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

115
Источник
Похожие новости
22 декабря 2018, 13:24
Порошенко открыл ″охоту″ на врагов нации
22 декабря 2018, 13:24
″Трамп предает всех″: В Германии поставили под сомнение надежность США
22 декабря 2018, 19:54
Пенсии больше, квартиры – дешевле: политолог рассказал об особых льготах для чиновников в России

22 декабря 2018, 19:54
Посол США обвинил Der Spiegel в "антиамериканизме"
22 декабря 2018, 00:24
Монета Нацбанка Украины с изображением Севастополя стала предметом шуток в соцсетях - фото
22 декабря 2018, 13:24
″У каждого народа есть право на своё дерьмо″: Соловьёв о евреях, защитивших Бандеру
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
22 декабря 2018, 03:39
"Может отправить на дно весь флот США": Западные СМИ встревожились из-за фрегата России в Азовском море
19 декабря 2018, 13:39
У России готов ответ на создание военной базы США на Украине
19 декабря 2018, 03:54
Забили до смерти: В украинской тюрьме убили русского добровольца Валерия Иванова
17 декабря 2018, 01:40
Пpecc-конференция Пopoшенко и стая
16 декабря 2018, 23:54
«Блицкриг» отложен: Украинская армия не готова к наступлению на Донбасс
18 декабря 2018, 11:39
"Убийц" украинских ПВО - "Аллигаторов" Ка-52 - сменят боевые вертолеты с крыльями
22 декабря 2018, 13:24
"Цэ остаточнэ прощевай": Гаспарян о позоре и предательстве ″Нафтогаза″
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.