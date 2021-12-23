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Посол США о гарантиях безопасности для России: Никаких компромиссов

23 декабря 2021, 23:30  •  120 • Политика
Посол США в Москве Джон Салливан высказался об идее дать России гарантии безопасности. Он подчеркнул: никаких компромиссов.
Власти США не готовы давать России гарантии нерасширения НАТО на восток. Об этом в четверг заявил посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан.
Он назвал две причины. Во-первых, США уже несколько десятилетий "поддерживают мир в Европе" и не готовы отказываться от этого принципа.
Наша приверженность нашим трансатлантическим отношениям с нашими союзниками по НАТО имеет основополагающее значение для нашей безопасности, и мы не собираемся идти на компромисс в этом вопросе,
- подчеркнул дипломат в разговоре с газетой "Коммерсант".
Во-вторых, вопросы, касающиеся НАТО, по словам Салливана, решают не США, а сам альянс.
Посол понимает озабоченность России вопросом обеспечения своей безопасности, но в то же время просит Москву учитывать и американские интересы в области обеспечения безопасности.
Многие эксперты в России ранее уже высказывали недоумения в связи с тем, что американские интересы безопасности находятся так далеко от американской границы. Вашингтон в таких случаях всегда ссылается на свои обязательства перед партнёрами.
Напомним, что ранее Россия направила в США список требований по вопросам обеспечения безопасности. Один из них обязывал Штаты дать Москве письменные гарантии, что Украину, Грузию, страны Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья не возьмут в НАТО.

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