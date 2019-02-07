Посол США на Украине заявил о праве Киева размещать у себя ракеты: "Подумал ли Кремль об этом?

Стивен Пайфер, 3-й посол США на Украине, заявил о праве Киева размещать у себя ракеты. В завершение своего сообщения дипломат задал вопрос: "Подумал ли Кремль об этом?"

Посол США на Украине, директор Института Брукингса по контролю над вооружениями Стивен Пайфер на личной странице в социальной сети Twitter говорит, что Украина, "когда ДРСМД на пути к гибели", может "свободно разрабатывать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования". По версии Пайфера, дальность таких "разрешенных" ракет могла бы составить от 500 до 50 тысяч километров...

"Интересно, подумал ли Кремль об этом?" - пишет Пайфер, забывая упомянуть о том, что Россия не настаивала на "паузе" ДРСМД, а решение приняли США после собственных же нарушений соглашения. Кстати, все сказанное дипломатом опирается исключительно на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Журналист Юлия Витязева в ироничной манере комментирует твит: "Отвечаю: в Кремле прочли ваш твит. Спасибо, посмеялись".