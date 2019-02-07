Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Большая война»: шведы «разгадали» планы России
Ольга Четверикова. Невидимая власть. Миром управляет оккультная элита
Путин держит под контролем ситуацию со "Свидетелями Иеговы" - Песков
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил в...
Главная / Политика

Посол США на Украине заявил о праве Киева размещать у себя ракеты: "Подумал ли Кремль об этом?

07 февраля 2019, 13:54  •  114 • Политика
Стивен Пайфер, 3-й посол США на Украине, заявил о праве Киева размещать у себя ракеты. В завершение своего сообщения дипломат задал вопрос: "Подумал ли Кремль об этом?"
Посол США на Украине, директор Института Брукингса по контролю над вооружениями Стивен Пайфер на личной странице в социальной сети Twitter говорит, что Украина, "когда ДРСМД на пути к гибели", может "свободно разрабатывать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования". По версии Пайфера, дальность таких "разрешенных" ракет могла бы составить от 500 до 50 тысяч километров...
"Интересно, подумал ли Кремль об этом?" - пишет Пайфер, забывая упомянуть о том, что Россия не настаивала на "паузе" ДРСМД, а решение приняли США после собственных же нарушений соглашения. Кстати, все сказанное дипломатом опирается исключительно на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Журналист Юлия Витязева в ироничной манере комментирует твит: "Отвечаю: в Кремле прочли ваш твит. Спасибо, посмеялись".
Стивен Пайфер (3-й посол США на Украине и директор Института Брукингса по контролю над вооружениями) спрашивает: знают ли в Кремле, что Украина (по словам Климкина) теперь может иметь ракеты малой и средней дальности? Отвечаю: в Кремле прочли ваш твит. Спасибо, посмеялись pic.twitter.com/xHoesu2x1w
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


114
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 21:39
Россия поддержит любую договоренность Сербии и Косово о разделе территорий — эксперт
06 февраля 2019, 21:39
"Эхо Москвы в Пскове" наказали рублем за злоупотребление свободой информации
07 февраля 2019, 13:54
Предал и "стал отползать назад": Баранец рассказал, как Медведев ради Израиля подставил Иран и Сирию через С-300
Загрузка...
07 февраля 2019, 13:54
Посол США на Украине заявил о праве Киева размещать у себя ракеты: "Подумал ли Кремль об этом?
06 февраля 2019, 18:24
Венесуэле уготовили судьбу Сирии: Отказ выполнять требования Запада приведет к гражданской войне - политолог
07 февраля 2019, 00:54
Граждан России не пустят наблюдать за выборами даже от международных организаций - МИД Украины
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 02:40
Пopoxoбoты пpoтив шeфa, Тимoшeнкo o Шapиe
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
07 февраля 2019, 00:39
Ящик Пандоры для кабмина: почему украинские политики встали на защиту Ульяны Супрун
07 февраля 2019, 04:09
Веха истории: Эксперт рассказал, как чукотский "Пионер" усадил США за стол ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
02 февраля 2019, 00:39
"Много чести этому молодчику": Валуев успокоил испугавшегося не на шутку Берёзу
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.