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Посол США Дерек Хоган остался в Молдавии

20 марта 2020, 13:35  •  68 • Украина
Дипломат поможет молдавскому правительству бороться с эпидемией
Ещё 17 марта из международного аэропорта Кишинёва вылетел чартерный рейс в Даллас, увозящий сотрудников американской дипломатической миссии и членов их семей, а также представителей работавшего в Молдове Корпуса мира. Оставшиеся места в самолёте заняли частные лица – граждане Соединённых Штатов, которых оказалось в Молдове так много, что мест на всех не хватило. Тогда же в молдавских СМИ появились новости о том, что посол Соединённых Штатов в Кишинёве Дерек Хоган, без которого в стране не принималось ни одно более менее важное решение, улетел раньше всех, сразу после того, как 15 марта Госдепартамент США отозвал всех сотрудников посольства из Молдовы.
Однако через пару дней после «исхода» американского дипкорпуса посол США в Молдавии выступил с заявлением – Дерек Хоган остаётся в Кишинёве.
Посол заверил молдаван, что он будет продолжать работать в Молдове, так же как и молдавские и американские сотрудники посольства.
«Посольство Соединённых Штатов в Кишинёве продолжает функционировать. Посол Дерек Хоган, американские и молдавские сотрудники посольства остаются в Кишинёве, работая для поддержания крепких двухсторонних отношений, которые сложились у США и Молдовы за долгие годы»,
– говорится в сообщении Посольства США в Кишинёве.
Правда, дипломату пришлось уточнить, что американские сотрудники работают не совсем на территории Молдавии, однако это не имеет значения: «Многие из наших сотрудников работают удалённо или предпринимают другие шаги по социальному дистанцированию согласно предписанию экспертов».
Поэтому пришлось отложить собеседования для выдачи виз, а также все публичные мероприятия, «чтобы уменьшить риск заражения для всех», но посольство уверяет, что продолжает работать, как и прежде.
«В настоящее время мы уделяем основное внимание обеспечению безопасности и здоровья наших сотрудников и членов их семей во время пандемии, одновременно помогая правительству Молдавии делать то же самое для своих граждан»,
– говорится в заявлении Хогана.
Но главное – Дерек Хоган остаётся с молдаванами, чтобы проконтролировать, насколько эффективно они будут бороться с эпидемией. Видимо, в США считают, что новой коалиции необходим надзор.
Соб. корр. ФСК
На фото. Посол США в Молдове Дерек Хоган, источник – «Эхо Молдовы»

Фонд Стратегической Культуры

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