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Посол США без комментариев покинул Россию - видео

22 апреля 2021, 10:45  •  21 • Политика
Джон Салливан. Фото: Ilia Yefimovich/ dpa/ www.globallookpress.com
Салливан отправился в Вашингтон после многочисленных намеков российского МИД
Сегодня, 22 апреля, американский посол в РФ Джон Салливан уехал из России. Об этом сообщили журналисты, которые сопровождали дипломата по пути в аэропорт. Кадры отъезда чиновника появились в Сети.
Как сообщает РИА "Новости", общаться с прессой он не стал. По прибитии в аэропорт посол сразу отправился в зал дипломатических делегаций. Сперва, по данным источников, он отправится в Лондон, откуда после вернется в Вашингтон.
Отъезд Салливана из страны сопровождался дипломатическим скандалом. Посол США отказывался покидать Россию, несмотря на адресованные ему настойчивые рекомендации Москвы отправиться на консультации в Вашингтон.
Однако позже он согласился, указав, что отъедет лишь на время – вернуться назад дипломат собирается накануне встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Тем не менее, когда она состоится до конца не ясно. Российская сторона подчеркивала, что проведение двустороннего саммита находится под вопросом из-за постоянных недружественных шагов Вашингтона в отношении Москвы.
Предположительно вопрос об отъезде поднимался и во время телефонного разговора между Салливаном и Патрушевым. Однако официального подтверждения этому нет.
Российский посол США Анатолий Антонов вернулся в страну для консультаций еще в конце марта. Пока неясно, когда он отправится обратно. В Кремле отмечали, что решение об этом будет принято после того, как пройдут все консультации, подчеркнув, что на данный момент отношения России и США находятся в низшей точке.

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