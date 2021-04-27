Посол с дипломом повара. Что выиграют малые страны Евросоюза от вражды с Россией

Младоевропейцы выстроились в очередь, чтобы на радость гегемону тявкнуть своё "фи" в адрес России. Последними на данный момент стали румыны, решившие выдворить помощника российского военного атташе. Тяжеловесы Евросоюза пока не хотят ввязываться в дурно пахнущий скандал, инспирированный Вашингтоном.

Секретари, советники, сотрудники аппарата – дипломатические работники чуть ли не всех рангов стали расходными материалами в "войне дипломатами", которая развернулась в последние две недели против России. Москва отвечает, причём зачастую стала это делать уже не зеркально, а с "повышающим коэффициентом". Вы нам на грош неприятностей устраиваете, а мы вам на пятак отсыпем, мы – люди щедрые, не скупимся.

Хроника "невыученных уроков"

В сознании многих сейчас утвердилась мысль, что застрельщиком в нынешнем "дипломатическом" конфликте стала Чехия. Ведь именно премьер этой страны выступил с обвинениями в отношении русских спецслужб во взрывах складов боеприпасов в далёком теперь уже 2014-м. Ох уж эти вездесущие Петров и Боширов, и тут успели погулять якобы. После чего чехи размахнулись и сразу объявили о высылке 18 сотрудников дипмиссии России в Праге. И сейчас многие видят в новых и новых объявлениях и высылке дипломатов из России акцию солидарности с Чехией. Признаем, солидарность имеет место быть, вот только совсем не с Прагой.

Первыми и тут, как почти во всём, что направлено против Москвы, были американцы. 15 апреля Вашингтон объявил о высылке 10 русских дипломатов в рамках новых санкций, объявленных администрацией Байдена. И в тот же день самый верный младоевропейский русофобский вассал США объявил о высылке трёх наших дипломатов из Варшавы. Прямо и без всяких стеснений заявив, что делает это в поддержку американских санкций против России.

– Совместно принятые, согласованные союзнические решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия России,

– объявил в официальном сообщении МИД Польши.

В ответ на польскую эскападу МИД России объявил о выдворении уже не трёх, что было бы зеркальным ответом, а пяти польских дипломатов. Что касается США, то в Москве путёвку домой выписали 10 американским дипломатическим служащим, но этим ответные меры России не ограничились. Американскому посольству запретили набирать обслуживающий персонал из граждан России, а режим поездок по России дипломатам из США, можно сказать, ужесточили. Ничего сверхъестественного, просто теперь все поездки дальше определённого расстояния должны согласовываться с МИД России. Как это было и положено. Но американцы раньше чихать хотели на эти правила, а теперь придётся их соблюдать. Самому американскому послу настойчиво рекомендовали слетать в Вашингтон на консультации, но он упорно делал вид, что не понимает, о чём речь. И свернул свои манатки лишь после того как к делу подключилась "тяжёлая артиллерия". Зато собрался очень оперативно, за несколько часов. И билет для него нашёлся, кстати, без проблем.

И только после этого чехи начали играть свою польку. Наши, как мы помним, на пражские 18 персон "нонгратчиков" ответили "великолепной двадцаткой", которых обязали покинуть Россию. После чего чехам также запретили нанимать на работу русских. Прага обиделась и применила санкции ещё к 63 русским. В итоге дело дошло до того, что посол Чехии теперь будет и сам себе кашу варить, и унитазы в случае засора прочищать собственноручно.

Рог "изобилия"

Через несколько дней отреагировала и Словакия. Братислава приняла решение выслать трёх дипломатов из России. Глава МИД этой республики Иван Корчок объявил, что на этот шаг его правительство идет якобы из-за "подозрений словацких спецслужб" в отношении дипломатов из Москвы. Но ни одного факта обоснованности подозрений так и не было обнародовано. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер был честнее, а может, просто не привык лгать по-дипломатически. Он признался, что решение было принято "в соответствии с текущей геополитической ситуацией, а также ситуацией в Чехии".

И тут "проснулись" прибалтийские "тигры". Литва решила выслать сразу двух сотрудников МИД России. Латвия и Эстония осмелились на выдворение по одному нашему дипломату из каждой из этих стран. Причём, эти решения были обнародованы практически одновременно, что говорит о хорошей координации работы трёх ведомств в этих республиках. Или о великолепной вымуштрованности их теми, кто отдал им соответствующий приказ – выступить в поддержку и в знак солидарности с Чехией. Можно не сомневаться, что если прикажут, они в знак солидарности могут и взорвать у себя что-нибудь, чтобы иметь возможность обвинить в этом "сладкую парочку – Петрова и Боширова".

– В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придётся паковать вещи,

– в тот же день посоветовала "прибалтийским тиграм" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

И вот в нынешний понедельник даже после эстонцев (что, в принципе, весьма затруднительно) проснулись и румыны. МИД Румынии объявил о грядущем выдворении помощника военного атташе русского диппредставительства в этой стране. Поскольку никаких конкретных обвинений выдвинуто не было, очевидно, что и тут речь идёт о "солидарности" с чехами. Наши заверили румын в неотвратимости ответа. Причём, что интересно, все эти страны, солидаризующиеся с Чехией, объявляют наших дипломатов персонами нон грата, а вот сами чехи, которые массово выдворяют дипломатических сотрудников России из своей страны, таким статусом "награждать" высылаемых не стали.

"А нас-то за що?"

Прямо-таки настоящая война во фраках. Причём примечательно, что действительно ведущие страны Европы предпочли в ней не участвовать. Германия молчит. Франция ничего подобного не предпринимает. Ах да, Италия. Мы тут решили выслать итальянского дипломата, но так это в ответ на высылку двоих сотрудников из аппарата атташе русского посольства в Риме. И сие к нашей истории не имеет никакого отношения. Ведь эта история произошла ещё до американских санкций. Итальянцы накрыли сотрудника нашего посольства во время встречи с высокопоставленным офицером ВМС Италии и решили выслать двух дипломатов из России. Наши ответили высылкой одного. Почему одного, а не двоих итальянцев? Так зеркалка же – один-то из наших реально "по залёту" попал. И всё. Даже британцы выразили "солидарность" с Прагой, но исключительно на словах. Мол, вперёд, за мной, но впереди меня.

А вот что касается остальных "солидарных с трудящимися" МИД Чехии, стремящихся пополнить стаю "шакалов Табаки", так тут мало того, что ответ России несимметричен в нашу пользу, так ведь ещё и дополнительные санкции они получают вместе с Шерханом. Правительству России поручено сформировать список "недружественных" по отношению к нашей стране и её гражданам стран, и, согласно указу Путина, дипломатическим представительствам этих государств отныне запрещено нанимать посредством трудовых договоров свой персонал из числа наших граждан. Или же количество этих физлиц, с кем посольства и консульства этих государств сможет заключать трудовые контракты, будет ограничено русским же правительством.

В общем, похоже, что министерствам иностранных дел сих государств придётся теперь присылать в Москву специалистов-многостаночников широкого профиля. Посол с дипломом повара, первый секретарь по совместительству с удостоверением профессионального водителя, а военный атташе со справкой об окончании курсов ремонтных работ в области сантехники, чтобы мог ликвидировать прорыв канализации или починить кран.

Не зря те же чехи уже взмолились, обратившись к ЕС и НАТО с просьбой помочь им, а то посольство в Москве, оказывается, не может работать. А поляки со свойственным им односторонним верхоглядством не преминули что? Конечно же, обвинить Россию. То есть фрак себе сзади сами испачкали, но виновата в этом Москва. Как всегда.

– Решение российской стороны – ещё один пример агрессивной политики и сознательный жест, направленный на обострение отношений со своими соседями и всем международным сообществом,

– заявили поляки, узнав об ответе России на их проявление "солидарности" с чехами.

Ребята, мы ведь ещё не начинали по серьёзному-то. Это мы пока так, если анекдот вспомнить, в буфете красненьким разминаемся. А вам к американцам уже пора, пусть они вам сантехников пришлют. Или, если так чехов жалко, господа поляки, верните им оставшуюся у вас часть Тешинской области, которую вы вместе с Гитлером оттяпали у Чехословакии в 1938-м.

Слабо?